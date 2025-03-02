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  • Аршавин высказался о возможном совмещении Карпиным работы в «Динамо» и в сборной России

Аршавин высказался о возможном совмещении Карпиным работы в «Динамо» и в сборной России

2 марта, 22:15
1

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал интерес «Динамо» к Валерию Карпину.

– Представляете ситуацию, что Карпин – в шорт‑листе «Динамо». Бело‑голубые же не пойдут на совмещение работы в сборной.

– Думаю, в нынешней ситуации он так же будет работать в «Динамо». Ему даже меньше передвижений нужно будет делать, чем в «Ростове».

– «Динамо» пойдет на то, чтобы он совмещал?

– «Динамо» подумает, но мне кажется, они захотят ухватиться. Или, значит, добавят денег, [чтобы он ушел из сборной].

  • Карпин на этой неделе покинул «Ростов».
  • Причина – желание сосредоточиться на сборной России.
  • «Динамо» идет в РПЛ 4-м.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий Аршавин Андрей
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Комментарии (1)
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!ce man
1740990673
Ушел чтобы сосредоточиться на сборной и ФК Динамо
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