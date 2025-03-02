Аршавин высказался о возможном совмещении Карпиным работы в «Динамо» и в сборной России

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал интерес «Динамо» к Валерию Карпину.
– Представляете ситуацию, что Карпин – в шорт‑листе «Динамо». Бело‑голубые же не пойдут на совмещение работы в сборной.
– Думаю, в нынешней ситуации он так же будет работать в «Динамо». Ему даже меньше передвижений нужно будет делать, чем в «Ростове».
– «Динамо» пойдет на то, чтобы он совмещал?
– «Динамо» подумает, но мне кажется, они захотят ухватиться. Или, значит, добавят денег, [чтобы он ушел из сборной].
- Карпин на этой неделе покинул «Ростов».
- Причина – желание сосредоточиться на сборной России.
- «Динамо» идет в РПЛ 4-м.
Источник: «Матч ТВ»