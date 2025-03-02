Аршавин высказался о возможном совмещении Карпиным работы в «Динамо» и в сборной России

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал интерес «Динамо» к Валерию Карпину.

– Представляете ситуацию, что Карпин – в шорт‑листе «Динамо». Бело‑голубые же не пойдут на совмещение работы в сборной.

– Думаю, в нынешней ситуации он так же будет работать в «Динамо». Ему даже меньше передвижений нужно будет делать, чем в «Ростове».

– «Динамо» пойдет на то, чтобы он совмещал?

– «Динамо» подумает, но мне кажется, они захотят ухватиться. Или, значит, добавят денег, [чтобы он ушел из сборной].