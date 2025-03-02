Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер опубликовал текст по итогам матча 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» (2:0).

«Ну, а кто еще должен был прорвать уже ожесточенную и предельно организованную оренбургскую оборону, если не лучший снайпер лиги?

Но еще больше Манфреда Угальде заслуживает похвалы Наиль Умяров. В какой спасительный подкат он полетел во время предыдущей атаки, когда Марин улетел по краю справа после того, как споткнулся Рябчук! Пас в центр уже шел под удар, казалось, наверняка – и тут откуда-то прилетел Наиль и выручил «Спартак».

А спустя секунды он же начал голевую атаку, которую продолжил Бонгонда, предпоследний ход сделал мягким и очень нацеленным навесом на ближний угол вратарской Маркиньос, а завершил – Угальде.

Не могу сказать, что предельно внимательно следил за контрольными матчами красно-белых зимой, но, по-моему, Угальде забивал мало. Я обращал на это внимание, но не сильно беспокоился. Потому что мастера знают, когда реально надо начинать забивать. В СССР он не жил, но как будто слышал поговорку «первые на сборах – последние в чемпионате», бытовавшую у советских футболистов. Не надо распыляться раньше времени – тут мне почему-то приходит в голову канонический пример Джафара Ирисметова, когда-то поразившего болельщиков «Спартака» на Кубке Содружества, но так и не забившего за него ничего в первенстве...

«Оренбург» сразу же едва не сравнял, снова вскрыв длинной передачей (именно ими был обыгран «Спартак» в первом туре) фланг Рябчука. Теперь бросаться под мяч пришлось Денисову. Сзади спартаковцы не выглядели неуязвимыми, но тут гостей подвел Сидоров, на бровке грубо сфолив на обыгравшем его Маркиньосе и получив вторую желтую. Будь счет 0:0, «Оренбург», и так закрытый, захлопнулся бы в такой ситуации совсем наглухо, и это могло бы пойти «Спартаку» лишь во вред.

Но при 0:1 «Оренбургу», занимающему последнее место в РПЛ с отрывом, в любом случае надо думать об атаке, а не о «достойном поражении». И вот мы видим, как Татаев очередную длинной выводит почти один на один Савельева, но отжатый тем вроде бы Бабич все же дорабатывает эпизод до конца и блокирует удар. Ни секунды раздолбайства и высокомерия у футболистов Деяна Станковича, хоть в игре и получалось далеко не всe! А на «Оренбург» переход на игру в меньшинстве вообще не повлиял, и я до последней секунды не был уверен в результате. Накануне не смогли выиграть на своих полях «Зенит» и «Краснодар», причем особенно во втором случае не взяв «свои» на бумаге очки. И «Оренбург» до последнего не готов был смириться с проигрышем.

Команда Владимира Слишковича, удивительным для России образом не уволенного зимой, была далеко не мягкой игрушкой. В первом тайме гости сами создали один голевой момент (выручил Максименко), а сами дали пробить в створ только однажды, и то когда Маркиньос забил из офсайда, а все остальное время, как по-футбольному заметил Евгений Ловчев, «сидели на ноге». «Спартак» до перерыва нанес десять ударов, но вообще не попадал в створ, поскольку не имел ни секунды. И по фолам после первого тайма было 12-11, и это тоже ясно говорило о том, каков этот футбол. И всe-таки «Спартак» смог вскрыть этот засов.

Абсолютно согласен с решением Станковича начать матч с состава и схемы, которыми команда блестяще провела осеннюю серию. А на заключительный отрезок вышли многомиллионные новички Гарсия и Солари, которым нужно доказывать игрой, а не трансферной суммой. И Солари справа успел приглянуться. Хотелось посмотреть, как Угальде с Гарсией будут играть в атаке вместе, но почти не удалось – Манфреда почти сразу заменили. А его сменщик отметился только выигранным единоборством и хорошей скидкой в добавленное время.

«Спартак» впервые в XXI веке выиграл в чемпионате седьмой матч подряд, догнав «Краснодар» с «Зенитом». Но с каким напряжением это было, символизировала замена Барко на Литвинова в компенсированное время. Беспроблемностью и не пахло, и даже второй гол Солари на шестой добавленной со второй голевой Маркиньоса (вот уж кто не собирается отдавать свое место в составе новичкам, сколько бы те ни стоили!) в матче этого ощущения не изменили. Легкость прошлых ноября-декабря еще обретать и обретать», – написал Рабинер.