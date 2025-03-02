Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом»

Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом»

2 марта, 21:17
4

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер опубликовал текст по итогам матча 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» (2:0).

«Ну, а кто еще должен был прорвать уже ожесточенную и предельно организованную оренбургскую оборону, если не лучший снайпер лиги?

Но еще больше Манфреда Угальде заслуживает похвалы Наиль Умяров. В какой спасительный подкат он полетел во время предыдущей атаки, когда Марин улетел по краю справа после того, как споткнулся Рябчук! Пас в центр уже шел под удар, казалось, наверняка – и тут откуда-то прилетел Наиль и выручил «Спартак».

А спустя секунды он же начал голевую атаку, которую продолжил Бонгонда, предпоследний ход сделал мягким и очень нацеленным навесом на ближний угол вратарской Маркиньос, а завершил – Угальде.

Не могу сказать, что предельно внимательно следил за контрольными матчами красно-белых зимой, но, по-моему, Угальде забивал мало. Я обращал на это внимание, но не сильно беспокоился. Потому что мастера знают, когда реально надо начинать забивать. В СССР он не жил, но как будто слышал поговорку «первые на сборах – последние в чемпионате», бытовавшую у советских футболистов. Не надо распыляться раньше времени – тут мне почему-то приходит в голову канонический пример Джафара Ирисметова, когда-то поразившего болельщиков «Спартака» на Кубке Содружества, но так и не забившего за него ничего в первенстве...

«Оренбург» сразу же едва не сравнял, снова вскрыв длинной передачей (именно ими был обыгран «Спартак» в первом туре) фланг Рябчука. Теперь бросаться под мяч пришлось Денисову. Сзади спартаковцы не выглядели неуязвимыми, но тут гостей подвел Сидоров, на бровке грубо сфолив на обыгравшем его Маркиньосе и получив вторую желтую. Будь счет 0:0, «Оренбург», и так закрытый, захлопнулся бы в такой ситуации совсем наглухо, и это могло бы пойти «Спартаку» лишь во вред.

Но при 0:1 «Оренбургу», занимающему последнее место в РПЛ с отрывом, в любом случае надо думать об атаке, а не о «достойном поражении». И вот мы видим, как Татаев очередную длинной выводит почти один на один Савельева, но отжатый тем вроде бы Бабич все же дорабатывает эпизод до конца и блокирует удар. Ни секунды раздолбайства и высокомерия у футболистов Деяна Станковича, хоть в игре и получалось далеко не всe! А на «Оренбург» переход на игру в меньшинстве вообще не повлиял, и я до последней секунды не был уверен в результате. Накануне не смогли выиграть на своих полях «Зенит» и «Краснодар», причем особенно во втором случае не взяв «свои» на бумаге очки. И «Оренбург» до последнего не готов был смириться с проигрышем.

Команда Владимира Слишковича, удивительным для России образом не уволенного зимой, была далеко не мягкой игрушкой. В первом тайме гости сами создали один голевой момент (выручил Максименко), а сами дали пробить в створ только однажды, и то когда Маркиньос забил из офсайда, а все остальное время, как по-футбольному заметил Евгений Ловчев, «сидели на ноге». «Спартак» до перерыва нанес десять ударов, но вообще не попадал в створ, поскольку не имел ни секунды. И по фолам после первого тайма было 12-11, и это тоже ясно говорило о том, каков этот футбол. И всe-таки «Спартак» смог вскрыть этот засов.

Абсолютно согласен с решением Станковича начать матч с состава и схемы, которыми команда блестяще провела осеннюю серию. А на заключительный отрезок вышли многомиллионные новички Гарсия и Солари, которым нужно доказывать игрой, а не трансферной суммой. И Солари справа успел приглянуться. Хотелось посмотреть, как Угальде с Гарсией будут играть в атаке вместе, но почти не удалось – Манфреда почти сразу заменили. А его сменщик отметился только выигранным единоборством и хорошей скидкой в добавленное время.

«Спартак» впервые в XXI веке выиграл в чемпионате седьмой матч подряд, догнав «Краснодар» с «Зенитом». Но с каким напряжением это было, символизировала замена Барко на Литвинова в компенсированное время. Беспроблемностью и не пахло, и даже второй гол Солари на шестой добавленной со второй голевой Маркиньоса (вот уж кто не собирается отдавать свое место в составе новичкам, сколько бы те ни стоили!) в матче этого ощущения не изменили. Легкость прошлых ноября-декабря еще обретать и обретать», – написал Рабинер.

  • «Спартак» вышел в лидеры.
  • Следующий соперник – «Рубин» (9 марта).
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

Еще по теме:
Обращение МакSим к «Спартаку» перед решающими матчами сезона
Символическая сборная 19-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
Радимов прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом» 2
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1740943136
Очень правильно сказано "..Легкость прошлых ноября-декабря еще обретать и обретать". Но начало положено сегодняшней победой. И уверен - дальше будет только лучше и легкость вернётся. А в первом туре всем тяжело играть. Посмотрите на результаты других лидеров. У них "легкость"?
Ответить
мАсквобадгуно
1740947215
Он что, футбол по армянскому радио смотрел, в маске сварщика?
Ответить
Прокс
1740981388
Чемпион 19 тура и Трахбинер крутые сказочники!!!
Ответить
Главные новости
«Идут финансовые проверки»: Селюк назвал причину ухода Карпина из «Ростова»
09:14
ВидеоОбращение МакSим к «Спартаку» перед решающими матчами сезона
08:50
«Динамо» предложили подписать 36-летнего Диего Косту на фоне травмы Тюкавина
08:26
2
Черчесов получил предложение с зарплатой 2,5 миллиона в год: известен ответ тренера
08:12
3
ФотоСимволическая сборная 19-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
08:04
Итоги февральского сезона «Конкурса прогнозов»: Янвapь 62 уверенно выиграл, вновь попав в топ-3
07:27
5
Расширенный состав сборной России, диагноз Тюкавина, Бубнов вернулся на экраны и другие новости
01:23
Радимов прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом»
00:57
2
«Фиксируем дату смерти»: Миллер объявил о закрытии медийной команды «Зенита»
00:25
6
Гилерме прокомментировал возвращение в «Локомотив»
00:12
Все новости
Все новости
Генич одним матерным словом отреагировал на камбэк Бубнова
09:06
Каррера вновь выразил желание вернуться в Россию: «Готов возглавить клуб ФНЛ»
08:57
ВидеоСперцян обматерил игроков «Краснодара» в перерыве матча с «Крыльями Советов»
08:41
ВидеоЧистяков поиздевался над Круговым перед матчем с ЦСКА: «Че, с одной скамейки на другую перескочил?»
08:35
Смирнов заявил, что Тюкавин восстановится к 2026 году: «Мог уехать в Европу, теперь это сделать будет гораздо сложнее»
08:19
Генич – о матче «Ростов» – «Динамо»: «Как же похорошел «Ростов» без…»
07:55
1
Радимов прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом»
00:57
2
«Фиксируем дату смерти»: Миллер объявил о закрытии медийной команды «Зенита»
00:25
6
Гилерме прокомментировал возвращение в «Локомотив»
00:12
Радимов оценил вызов Дугласа Сантоса в сборную России
Вчера, 23:38
3
ВидеоЭкс-арбитр Федотов проанализировал момент с симуляцией Соболева в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 23:23
10
Фото50-летний Нигматуллин обручился с 22-летней избранницей – они уже въехали в новый дом
Вчера, 23:09
14
Карпин ответил на вопрос о вероятности вызова Дзюбы в сборную России
Вчера, 22:51
5
Неожиданная реакция Бубнова на уход Карпина из «Ростова»
Вчера, 22:22
7
Гурцкая объяснил, почему рекорд Дзюбы остался без должного внимания
Вчера, 22:10
2
Мирзов дал прогноз на исход чемпионской гонки РПЛ
Вчера, 21:57
5
Глебов высказался об уходе Карпина из «Ростова»
Вчера, 21:47
1
Аршавин сформулировал смысл существования академии «Зенита»
Вчера, 21:35
25
Канчельскис прокомментировал вызов Дугласа Сантоса в сборную России
Вчера, 21:21
11
Гурцкая спрогнозировал тренерскую отставку в РПЛ в марте – ранее он предсказал уход Карпина из «Ростова»
Вчера, 21:09
5
Кафанов раскрыл, почему Сафонова не вызвали в сборную России
Вчера, 21:00
1
Видео«Динамо» обратилось в ЭСК РФС из-за момента, в котором Тюкавин порвал кресты
Вчера, 20:36
8
«Локомотив» объявил о возвращении Гилерме
Вчера, 20:24
1
Бубнов рассказал, где пропадал 7 лет
Вчера, 20:16
11
Карпин объяснил, зачем посетил матч «Химки» – «Факел»
Вчера, 20:08
4
Быстров рассказал о своем отношении к вызову Дугласа Сантоса в сборную России
Вчера, 20:00
1
Гурцкая разнес тренера «Динамо» Личку: «Он должен честно сказать: «Я мудак»
Вчера, 19:40
13
Дугласу Сантосу придется пойти на радикальный шаг, чтобы сыграть за сборную Бразилии
Вчера, 19:30
9
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 