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  • Глебов провел установку «Динамо» на матч с «Ростовом»: «Лучше всех знает команду, постараемся использовать информацию»

Глебов провел установку «Динамо» на матч с «Ростовом»: «Лучше всех знает команду, постараемся использовать информацию»

2 марта, 19:26
2

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что установку на матч 19-го тура РПЛ против «Динамо» проводил новичок Данил Глебов.

– Вы говорили, что Данил Глебов проведет установку матчем с «Ростовом». Как он с этим справился?

– Он лучше всех знает команду, он играл там много лет, был капитаном. Все внимательно его слушали, постараемся использовать эту информацию в нашу пользу. Но все это остается на бумаге. Мы должны принять агрессивную игру «Ростова», и если будем на их уровне, то индивидуальные качества позволят нам добиться успеха. Если мы не будем так играть, то вся информация окажется ненужной.

– Как‑то уход Карпина повлиял на подготовку к матчу?

– Нет, не повлиял. Валерий ушел несколько дней назад, а до этого он здесь работал много лет.

– В старте оба новичка – Касерес и Глебов. Насколько они уже интегрированы в команду?

– Каждому игроку нужно определенное время на адаптацию. Данил уже давно играет в РПЛ, он знает уровень интенсивности игры здесь, как бывает холодно. Для Хуана это первый опыт, так что ему, возможно, будет нужно побольше времени. Но профессиональным футболистам не нужно искать оправданий, так что нужно выходить и играть в тот футбол, который умеем.

  • Глебов куплен у «Ростова» за 5 миллионов евро без учета бонусов.
  • Матч в Ростове-на-Дону начнется в 19:30 мск.
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов Глебов Данил
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Комментарии (2)
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Pourquoi pas
1740941758
Чё та не вижу динамовских комментариев...
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Чехов на Садовой
1740953965
Быстро переобулся, не ожидал.
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