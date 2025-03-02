Станкович – после победы «Спартака» над «Оренбургом»: «Я самый счастливый человек на свете»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал комментарий после матча 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).
– В январе у вас родилась дочка. Ваша первая победа после этого события. Какие эмоции?
– Да, у меня много эмоций. Сейчас я самый счастливый человек на свете.
– День начался с вручения награды лучшему тренеру месяца. Вы получили еe всей командой. Чья идея?
– Это была моя идея. Это заслуга всей команды, они выходили на поле и добивались победы, как и сегодня. Моя небольшая заслуга тоже есть.
- «Спартак» делит лидерство в РПЛ с «Краснодаром» и «Зенитом».
- Следующий соперник москвичей – «Рубин» (9 марта).
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: «Матч ТВ»