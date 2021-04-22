Хачатурянц: «Заявление Вилкова рассчитано на слабонервных. Я к ним не отношусь»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отреагировал на монолог бывшего арбитра Михаила Вилкова.
– Читали ли вы монолог Михаила Вилкова?
– Знаете, это эмоциональное высказывание, рассчитанное на слабонервных. Я к ним не отношусь.
– Встреча с Вилковым состоится?
– Да. После 26 апреля.
– Но она вряд ли что-то изменит?
– Ничего не изменится. Точно ничего.
– Значит, вас заявление Вилкова не растрогало?
– Абсолютно нет.
- Вилков пожизненно отстранен от судейства.
- Это личное решение Хачатурянца. Ряд клубов РПЛ поддержали его публично.
Вилков: «Только ленивая собака не высказалась в мой адрес. Если вам станет легче, можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади»
«Клянусь, никакой предвзятости не было». Вилков – о матче «Локомотив» – «Ростов»
Источник: «Спорт-Экспресс»