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    Хачатурянц: «Заявление Вилкова рассчитано на слабонервных. Я к ним не отношусь»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отреагировал на монолог бывшего арбитра Михаила Вилкова.

    – Читали ли вы монолог Михаила Вилкова?

    – Знаете, это эмоциональное высказывание, рассчитанное на слабонервных. Я к ним не отношусь.

    – Встреча с Вилковым состоится?

    – Да. После 26 апреля.

    – Но она вряд ли что-то изменит?

    – Ничего не изменится. Точно ничего.

    – Значит, вас заявление Вилкова не растрогало?

    – Абсолютно нет.

    • Вилков пожизненно отстранен от судейства.
    • Это личное решение Хачатурянца. Ряд клубов РПЛ поддержали его публично.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13081

      JTherry 1 час назад

      если "ничего не изменится", то на что рассчитывает Вилков?

      0
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      Рейтинг: +17093

      vladimir-7 > JTherry 1 час назад

      Видимо, хочет напомнить Ашоту, что он как и все судьи, делился
      с руководством комитета и почему, отстранить от судейства, выбрали именно его.

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      Рейтинг: +13081

      JTherry > vladimir-7 46 минут назад

      если бы у Миши был компромат на Ашота, то не было бы такого жесткого отстранения и с такой формулировкой - утрата доверия...

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      Рейтинг: +17093

      vladimir-7 > JTherry 39 минут назад

      Компромата нет, но на деле может быть и были случаи.

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