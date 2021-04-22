Хачатурянц: «Заявление Вилкова рассчитано на слабонервных. Я к ним не отношусь»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отреагировал на монолог бывшего арбитра Михаила Вилкова.

– Читали ли вы монолог Михаила Вилкова?

– Знаете, это эмоциональное высказывание, рассчитанное на слабонервных. Я к ним не отношусь.

– Встреча с Вилковым состоится?

– Да. После 26 апреля.

– Но она вряд ли что-то изменит?

– Ничего не изменится. Точно ничего.

– Значит, вас заявление Вилкова не растрогало?

– Абсолютно нет.

Вилков пожизненно отстранен от судейства.

Это личное решение Хачатурянца. Ряд клубов РПЛ поддержали его публично.

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