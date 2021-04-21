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  • «Клянусь, никакой предвзятости не было». Вилков – о матче «Локомотив» – «Ростов»

«Клянусь, никакой предвзятости не было». Вилков – о матче «Локомотив» – «Ростов»

21 апреля 2021, 15:57
23

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков прокомментировал решение ЭСК РФС, единогласно признавшей две ошибки судьи в матче 26-го тура РПЛ «Локомотив»«Ростов» (4:1).

«Буду очень рад, если моe отстранение послужит дальнейшему развитию судейства в России. Если и делать кого-то крайним, то только меня.

Давайте запишем дату матча «Локомотив» – «Ростов» как дату выздоровления судейства. Я вам клянусь, никакой предвзятости не было: судил то, что видел, одинаково относился к обеим командам на поле. Все моменты объясню позже – после того как встречусь с Ашотом Рафаиловичем Хачатурянцем.

За последние дни поступило много звонков от журналистов. Я обязательно расскажу о своей карьере, судействе и нашем разговоре с Ашотом Рафаиловичем. Предупреждаю, сенсационных новостей не ждите – их попросту нет. Хочется рассказать о профессии арбитра», – сказал Вилков.

  • Ранее «Ростов» поддержал решение главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова от судейства.
  • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
  • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

Вилков: «Только ленивая собака не высказалась в мой адрес. Если вам станет легче, можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Вилков Михаил
Комментарии (23)
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алдан2014
1619012052
После того , что видели не раз зрители,то отказываться глупо
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GoLenaStop
1619013415
А, помимо непредвзятости судей есть ещё честь и совесть самих игроков. Чего тоже явно не хватает на поле для нормальной спортивной игры! Зная, что это нарушение, тем более грубое, все равно делают! ИГРАЙТЕ в футбол с соперником так, как они ИГРАЛИ бы с вами! Удачи и здоровья на полях! С ув.
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O-kolesov
1619016683
Ещё на одного эксперта стало больше на Бомбардире.
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BRO_football
1619018516
Ещё как послужит! Но Вилков прав! Не стоит делать только его крайним. Следующие в очереди на пожизненной отстранение - Казарцев и Лапочкин
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Боцман52
1619018684
А почему все моменты объяснит после разговора с Хачатурянцем? Общую версию выработают?
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Вомбат
1619021002
Я верю, что конкретно в игре Локо-Ростов Вилков честно ошибался, тем более там и к ВАР претензии не менее серьезные. Но этот тот случай, когда репутация человека работает против него. Причем счастливы и болельщики Спартака, которые не видели игр Зенита судимых Вилковым в последние два года, а помнят прошлое, и болельщики Зенита, которые видели эти самые игры и помнят сколько очков Вилков отобрал у Зенита, и не менее счастливы болельщики других команд, потому что "судья продажная, козел он." Так что пусть уходит и поменьше напоминает о себе. Теперь главное на этом не останавливаться. Чтобы российские футбольные судьи не чувствовали себя как в Англии или в Испании, где они творят, что хотят, и плюют на всех и вся.
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житель СПб
1619023337
Как то совсем поплыл... А когда такие решения принимал - о чем думал?
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Каратель помойников
1619023531
Ну хорошо,предвзятости не было,а что это тогда? Банальная бездарность? Тогда зачем судил? Сказал бы,я мол плохо разбираюсь,не справлюсь..и тебе бы слова никто не сказал.а теперь смысл? больше на отмазку смахивает
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zigbert
1619029898
Что тут можно объяснять? Все судейские ошибки уже просмотрели сотни раз.
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maygli
1619040334
Ничего личного, только деньги..
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