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    «Клянусь, никакой предвзятости не было». Вилков – о матче «Локомотив» – «Ростов»

    Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков прокомментировал решение ЭСК РФС, единогласно признавшей две ошибки судьи в матче 26-го тура РПЛ «Локомотив»«Ростов» (4:1).

    «Буду очень рад, если моe отстранение послужит дальнейшему развитию судейства в России. Если и делать кого-то крайним, то только меня.

    Давайте запишем дату матча «Локомотив» – «Ростов» как дату выздоровления судейства. Я вам клянусь, никакой предвзятости не было: судил то, что видел, одинаково относился к обеим командам на поле. Все моменты объясню позже – после того как встречусь с Ашотом Рафаиловичем Хачатурянцем.

    За последние дни поступило много звонков от журналистов. Я обязательно расскажу о своей карьере, судействе и нашем разговоре с Ашотом Рафаиловичем. Предупреждаю, сенсационных новостей не ждите – их попросту нет. Хочется рассказать о профессии арбитра», – сказал Вилков.

    • Ранее «Ростов» поддержал решение главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова от судейства.
    • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
    • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

    Вилков: «Только ленивая собака не высказалась в мой адрес. Если вам станет легче, можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3897

      алдан2014 2 минуты назад

      После того , что видели не раз зрители,то отказываться глупо

      0
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      Рейтинг: +3726

      TOMSON 16 минут назад

      А мне не понятно почему у нас опять крайний только главный. Сейчас же есть ВАР, у них куда больше возможностей, но почему-то голова слетает только у Вилкова.

      2
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      Рейтинг: +44281

      MaxRnD > TOMSON 11 минут назад

      Не всегда. После одиозного мачта в Химках Лапочкина отмазали полностью, а крайним назначили судью на ВАРе

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