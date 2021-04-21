«Клянусь, никакой предвзятости не было». Вилков – о матче «Локомотив» – «Ростов»

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков прокомментировал решение ЭСК РФС, единогласно признавшей две ошибки судьи в матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Ростов» (4:1).

«Буду очень рад, если моe отстранение послужит дальнейшему развитию судейства в России. Если и делать кого-то крайним, то только меня.

Давайте запишем дату матча «Локомотив» – «Ростов» как дату выздоровления судейства. Я вам клянусь, никакой предвзятости не было: судил то, что видел, одинаково относился к обеим командам на поле. Все моменты объясню позже – после того как встречусь с Ашотом Рафаиловичем Хачатурянцем.

За последние дни поступило много звонков от журналистов. Я обязательно расскажу о своей карьере, судействе и нашем разговоре с Ашотом Рафаиловичем. Предупреждаю, сенсационных новостей не ждите – их попросту нет. Хочется рассказать о профессии арбитра», – сказал Вилков.

Ранее «Ростов» поддержал решение главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова от судейства.

пожизненно отстранить Вилкова от судейства. 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.

Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

Вилков: «Только ленивая собака не высказалась в мой адрес. Если вам станет легче, можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади»