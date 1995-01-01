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    Хвича пропустит несколько недель из-за травмы бедра

    Стали известны сроки восстановления полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии после травмы, полученной в матче 26-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0)

    Грузинский футболист покинул поле на 32-й минуте лишь с помощью одноклубников.

    «Во время матча против «Урала» полузащитник получил повреждение и был заменен. У Хвичи диагностировано повреждение мышц левого бедра группы хамстринг.

    Восстановление займeт несколько недель. Желаем здоровья и скорейшего возвращения!» – написал «Рубин» в твиттере.

    • Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщал, что Хвича может пропустить концовку сезона.
    • Хвича – самый подорожавший футболист РПЛ после недавнего обновления цен на Transfermarkt.
    • В текущем сезоне он провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Рубина»

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12556

      Garrincha58 54 минуты назад

      до конца ЧР его уже не будет а если уйдёт то мы его уже на просторах РПЛ вряд ли увидим

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