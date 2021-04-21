Хвича пропустит несколько недель из-за травмы бедра

Стали известны сроки восстановления полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии после травмы, полученной в матче 26-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0)
Грузинский футболист покинул поле на 32-й минуте лишь с помощью одноклубников.
«Во время матча против «Урала» полузащитник получил повреждение и был заменен. У Хвичи диагностировано повреждение мышц левого бедра группы хамстринг.
Восстановление займeт несколько недель. Желаем здоровья и скорейшего возвращения!» – написал «Рубин» в твиттере.
- Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщал, что Хвича может пропустить концовку сезона.
- Хвича – самый подорожавший футболист РПЛ после недавнего обновления цен на Transfermarkt.
- В текущем сезоне он провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
Источник: твиттер «Рубина»