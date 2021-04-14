Хвича – самый подорожавший футболист РПЛ. Захарян, Соболев и Ларссон – в топ-5

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов РПЛ.

Больше всех подорожал полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия – его цена выросла с 10 до 15 миллионов евро.

В топ-3 по приросту стоимости вошел хавбек «Динамо» Арсен Захарян и нападающий «Спартака» Александр Соболев – оба выросли в цене на 3 миллиона евро.

Четвертым стал форвард «Динамо» Константин Тюкавин (+2,1 миллиона евро), пятым – нападающий «Спартака» Джордан Ларссон (+2 миллиона).

Полный рейтинг наиболее подорожавших игроков РПЛ представлен ниже: