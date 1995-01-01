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    Хвича – самый подорожавший футболист РПЛ. Захарян, Соболев и Ларссон – в топ-5

    Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов РПЛ.

    Больше всех подорожал полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия – его цена выросла с 10 до 15 миллионов евро.

    В топ-3 по приросту стоимости вошел хавбек «Динамо» Арсен Захарян и нападающий «Спартака» Александр Соболев – оба выросли в цене на 3 миллиона евро.

    Четвертым стал форвард «Динамо» Константин Тюкавин (+2,1 миллиона евро), пятым – нападающий «Спартака» Джордан Ларссон (+2 миллиона).

    Полный рейтинг наиболее подорожавших игроков РПЛ представлен ниже:

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 20:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1711

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Максименко стоит 12 лямов.... ахахахаах

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      Рейтинг: +2901

      Semenycch 1 час назад

      Хвиче нужно еще год - два поиграть в России. Парень в сопливом возрасте и если сейчас перейдет в сильный европейский клуб, то сядет на скамейку или пойдет по арендам. Ему нужно окрепнуть и физически и психологически.

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