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    Хвича пропустит концовку сезона из-за травмы

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал состояние полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии.

    Грузинский хавбек получил травму в матче 26-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0). Он покинул поле на 32-й минуте лишь с помощью одноклубников

    «У него травма, по которой мы ещe не делали МРТ. Предположительно, до конца сезона он уже не сыграет, так как надо будет набирать форму 2-3 недели, да и рисковать незачем», – сказал Сайманов.

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    Источник: «Чемпионат»

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