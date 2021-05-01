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  • Федотов – о судействе в матче «Ротор» – «Ахмат»: «У арбитров совести совсем нет?! У них точно есть свой интерес. Васильева надо на полиграф»

Федотов – о судействе в матче «Ротор» – «Ахмат»: «У арбитров совести совсем нет?! У них точно есть свой интерес. Васильева надо на полиграф»

1 мая 2021, 22:34
3

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 28-го тура РПЛ между «Ротором» и «Ахматом» (1:0). Игру в поле обслуживал Станислав Васильев.

«На 85-й минуте следовало назначать 11-метровый удар в ворота «Ротора». Я смотрю на позицию Васильева, который всe видел, и у меня вопрос: у них что, совести совсем нет?! Или нет квалификации? Это чистый пенальти! Игрок «Ротора» не играл в мяч, он опаздывал и просто сбил соперника. Это невозможно объяснить!

Ещe неделю назад было понятно, что перед концом чемпионата начнутся чудеса на виражах. У судей точно есть свой интерес, так ошибаться просто нельзя. А арбитра Васильева надо звать на полиграф, пусть понервничает. Вопросов к судьям под конец сезона всe больше и больше, но это и неудивительно – решается, кто вылетит, а кто попадeт в Европу», – сказал Федотов.

  • Единственный мяч в матче «Ротор» – «Ахмат» забил Алексей Щеткин.
  • «Ротор» покинул зону вылета.
  • «Ахмат» идет в таблице 11-м.

«Это что такое? Вы для чего там сидите?». Директор «Ахмата» Айдамиров раскритиковал VAR на матче с «Ротором»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ротор Ахмат Федотов Игорь Васильев Станислав
Комментарии (3)
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Andrew01
1619897906
Пора на VAR сажать иностранцев...
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Владислав Vlad
1619904962
Посмотрел повтор. Моё мнение - это чистый снос игрока в штрафной. Просто на Уфу никто не ходит, вот и решили протолкнуть Ротор.
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paracetamol
1619932293
Никакой ты не политик, Федот. Ротор надо сохранить из-за стадиона, ты чё, не понял, что сказал ВВП!?
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