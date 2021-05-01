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    Федотов – о судействе в матче «Ротор» – «Ахмат»: «У арбитров совести совсем нет?! У них точно есть свой интерес. Васильева надо на полиграф»

    Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 28-го тура РПЛ между «Ротором» и «Ахматом» (1:0). Игру в поле обслуживал Станислав Васильев.

    «На 85-й минуте следовало назначать 11-метровый удар в ворота «Ротора». Я смотрю на позицию Васильева, который всe видел, и у меня вопрос: у них что, совести совсем нет?! Или нет квалификации? Это чистый пенальти! Игрок «Ротора» не играл в мяч, он опаздывал и просто сбил соперника. Это невозможно объяснить!

    Ещe неделю назад было понятно, что перед концом чемпионата начнутся чудеса на виражах. У судей точно есть свой интерес, так ошибаться просто нельзя. А арбитра Васильева надо звать на полиграф, пусть понервничает. Вопросов к судьям под конец сезона всe больше и больше, но это и неудивительно – решается, кто вылетит, а кто попадeт в Европу», – сказал Федотов.

    • Единственный мяч в матче «Ротор» – «Ахмат» забил Алексей Щеткин.
    • «Ротор» покинул зону вылета.
    • «Ахмат» идет в таблице 11-м.

    «Это что такое? Вы для чего там сидите?». Директор «Ахмата» Айдамиров раскритиковал VAR на матче с «Ротором»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    01.05.2021 22:34
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6332

      Владислав Vlad 50 минут назад

      Посмотрел повтор. Моё мнение - это чистый снос игрока в штрафной.
      Просто на Уфу никто не ходит, вот и решили протолкнуть Ротор.

      0
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      Рейтинг: +81

      I'll be back 1 час назад

      Федота, Федота, уйди с Бомбамота " Бомбардира "

      0
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      Рейтинг: +81

      I'll be back 1 час назад

      Повторно!!!
      Бомбардир!!!! Почему от бывших судей комментарии только от Федотова? Вы ему платите, или он вам?

      1
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      Рейтинг: +23919

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Федотафф , у тебя нимба с крыльями нет случайно ? Вспомнил бы свои "косяки" . Или нету таковых ?)))))))) Может тебе за твои былые "подвиги" лоб зелёнкой мазать пора ? А то нашёлся тут "обличитель" х.е.р.о.в .

      2
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      Рейтинг: +755

      Andrew01 2 часа назад

      Пора на VAR сажать иностранцев...

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