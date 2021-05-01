Федотов – о судействе в матче «Ротор» – «Ахмат»: «У арбитров совести совсем нет?! У них точно есть свой интерес. Васильева надо на полиграф»

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 28-го тура РПЛ между «Ротором» и «Ахматом» (1:0). Игру в поле обслуживал Станислав Васильев.

«На 85-й минуте следовало назначать 11-метровый удар в ворота «Ротора». Я смотрю на позицию Васильева, который всe видел, и у меня вопрос: у них что, совести совсем нет?! Или нет квалификации? Это чистый пенальти! Игрок «Ротора» не играл в мяч, он опаздывал и просто сбил соперника. Это невозможно объяснить!

Ещe неделю назад было понятно, что перед концом чемпионата начнутся чудеса на виражах. У судей точно есть свой интерес, так ошибаться просто нельзя. А арбитра Васильева надо звать на полиграф, пусть понервничает. Вопросов к судьям под конец сезона всe больше и больше, но это и неудивительно – решается, кто вылетит, а кто попадeт в Европу», – сказал Федотов.

Единственный мяч в матче «Ротор» – «Ахмат» забил Алексей Щеткин .

. «Ротор» покинул зону вылета.

«Ахмат» идет в таблице 11-м.

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