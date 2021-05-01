Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Это что такое? Вы для чего там сидите?». Директор «Ахмата» Айдамиров раскритиковал VAR на матче с «Ротором»

«Это что такое? Вы для чего там сидите?». Директор «Ахмата» Айдамиров раскритиковал VAR на матче с «Ротором»

1 мая 2021, 19:31
3

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров недоволен работой VAR в матче 28-го тура РПЛ против «Ротора» (0:1). Встречу в поле обслуживал Станислав Васильев.

«Нам непонятно, почему во втором матче за последние десять дней с участием нашей команды, VAR не вмешивается в эпизодах, когда совершаются очевидные нарушения правил на наших игроках? Их молчание повлияло на результат нашего матча Кубка России с «Крыльями Советов».

ЭСК РФС признала ошибку арбитра, не удалившего голкипера соперника за лишение явной возможности забить гол. Сегодня VAR «проглотил» момент с нарушением правил на полузащитнике нашей команды Евгении Харине в штрафной площади. Очевидный пенальти, который видели все, кроме судей и VAR. Они не соизволили даже остановить игру, посмотреть, сигнализировать судье. Это что такое? Вы для чего там сидите?

Конечно, мы обратимся в ЭСК РФС. Но кто вернeт нам очки и вероятную возможность играть в финале Кубка? Клубы РПЛ несут финансовые затраты за техническое обеспечение работы VAR. Напрашивается вопрос: за что? Если люди не хотят работать, должны ли клубы и дальше оплачивать технические расходы VAR? Мы хотим от ответственных лиц получить ответ на этот вопрос, который намерены поднять.

На днях практически все клубы РПЛ выступили с поддержкой судейского комитета РФС и его председателя в решениях, направленных на улучшение качества работы арбитров и повышение их квалификации. Важно, чтобы сами арбитры услышали посыл своего руководства. Пока эта линия не прослеживается», – сказал Айдамиров.

  • Единственный мяч в матче «Ротор» – «Ахмат» забил Алексей Щеткин.
  • «Ротор» покинул зону вылета.
  • «Ахмат» идет в таблице 11-м.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ротор Ахмат
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TANNER
1619887091
Так а где пенальти? Уже мяч был вне эпизода, по инерции уже влетели в него, эпизод был уже по сути закончен.
Ответить
Вомбат
1619896885
Полвека назад, когда я еще ходил в школу, я прочитал в интервью с журналистом Перетуриным разъяснение Анзюлиса (лучшего футбольного судьи СССР в то время) почему он не назначил пенальти за снос игрока "Динамо" Еврюжихина в совершенно аналогичной ситуации. Помню это разъяснение дословно: "Товарищ Перетурин, вот вы бывший футболист, а правил игры, как я вижу, не знаете. Если в момент фола мяч уже пробит и уходит за пределы поля, такой фол является неспортивным поведением и штрафным ударом не наказывается. Единственное, что я мог сделать -- это показать Соснихину желтую карточку."
Ответить
Главные новости
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
4
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
3
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
9
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
14
Все новости
Все новости
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
3
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
1
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
14
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
7
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
38
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:31
2
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 19:30
56
Позиция агента Дивеева по удалению игрока в Воронеже
Вчера, 19:21
8
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
Вчера, 19:01
24
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
Вчера, 18:49
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
Вчера, 18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
Вчера, 18:35
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+