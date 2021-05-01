«Это что такое? Вы для чего там сидите?». Директор «Ахмата» Айдамиров раскритиковал VAR на матче с «Ротором»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров недоволен работой VAR в матче 28-го тура РПЛ против «Ротора» (0:1). Встречу в поле обслуживал Станислав Васильев.

«Нам непонятно, почему во втором матче за последние десять дней с участием нашей команды, VAR не вмешивается в эпизодах, когда совершаются очевидные нарушения правил на наших игроках? Их молчание повлияло на результат нашего матча Кубка России с «Крыльями Советов».

ЭСК РФС признала ошибку арбитра, не удалившего голкипера соперника за лишение явной возможности забить гол. Сегодня VAR «проглотил» момент с нарушением правил на полузащитнике нашей команды Евгении Харине в штрафной площади. Очевидный пенальти, который видели все, кроме судей и VAR. Они не соизволили даже остановить игру, посмотреть, сигнализировать судье. Это что такое? Вы для чего там сидите?

Конечно, мы обратимся в ЭСК РФС. Но кто вернeт нам очки и вероятную возможность играть в финале Кубка? Клубы РПЛ несут финансовые затраты за техническое обеспечение работы VAR. Напрашивается вопрос: за что? Если люди не хотят работать, должны ли клубы и дальше оплачивать технические расходы VAR? Мы хотим от ответственных лиц получить ответ на этот вопрос, который намерены поднять.

На днях практически все клубы РПЛ выступили с поддержкой судейского комитета РФС и его председателя в решениях, направленных на улучшение качества работы арбитров и повышение их квалификации. Важно, чтобы сами арбитры услышали посыл своего руководства. Пока эта линия не прослеживается», – сказал Айдамиров.