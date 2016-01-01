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    «Это что такое? Вы для чего там сидите?». Директор «Ахмата» Айдамиров раскритиковал VAR на матче с «Ротором»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров недоволен работой VAR в матче 28-го тура РПЛ против «Ротора» (0:1). Встречу в поле обслуживал Станислав Васильев.

    «Нам непонятно, почему во втором матче за последние десять дней с участием нашей команды, VAR не вмешивается в эпизодах, когда совершаются очевидные нарушения правил на наших игроках? Их молчание повлияло на результат нашего матча Кубка России с «Крыльями Советов».

    ЭСК РФС признала ошибку арбитра, не удалившего голкипера соперника за лишение явной возможности забить гол. Сегодня VAR «проглотил» момент с нарушением правил на полузащитнике нашей команды Евгении Харине в штрафной площади. Очевидный пенальти, который видели все, кроме судей и VAR. Они не соизволили даже остановить игру, посмотреть, сигнализировать судье. Это что такое? Вы для чего там сидите?

    Конечно, мы обратимся в ЭСК РФС. Но кто вернeт нам очки и вероятную возможность играть в финале Кубка? Клубы РПЛ несут финансовые затраты за техническое обеспечение работы VAR. Напрашивается вопрос: за что? Если люди не хотят работать, должны ли клубы и дальше оплачивать технические расходы VAR? Мы хотим от ответственных лиц получить ответ на этот вопрос, который намерены поднять.

    На днях практически все клубы РПЛ выступили с поддержкой судейского комитета РФС и его председателя в решениях, направленных на улучшение качества работы арбитров и повышение их квалификации. Важно, чтобы сами арбитры услышали посыл своего руководства. Пока эта линия не прослеживается», – сказал Айдамиров.

    • Единственный мяч в матче «Ротор» – «Ахмат» забил Алексей Щеткин.
    • «Ротор» покинул зону вылета.
    • «Ахмат» идет в таблице 11-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8285

      Вомбат 19 минут назад

      Полвека назад, когда я еще ходил в школу, я прочитал в интервью с журналистом Перетуриным разъяснение Анзюлиса (лучшего футбольного судьи СССР в то время) почему он не назначил пенальти за снос игрока "Динамо" Еврюжихина в совершенно аналогичной ситуации. Помню это разъяснение дословно: "Товарищ Перетурин, вот вы бывший футболист, а правил игры, как я вижу, не знаете. Если в момент фола мяч уже пробит и уходит за пределы поля, такой фол является неспортивным поведением и штрафным ударом не наказывается. Единственное, что я мог сделать -- это показать Соснихину желтую карточку."

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      Рейтинг: +69

      TANNER 3 часа назад

      Так а где пенальти? Уже мяч был вне эпизода, по инерции уже влетели в него, эпизод был уже по сути закончен.

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