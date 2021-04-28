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  • «Буду болеть за Игоря». Вилков предложил устроить бой между Слуцким и судьей Федотовым

«Буду болеть за Игоря». Вилков предложил устроить бой между Слуцким и судьей Федотовым

28 апреля 2021, 22:14
8

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков хотел бы посмотреть бой между главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким и экс-судьей Игорем Федотовым. Нижегородец готов привезти зрителей на этот поединок.

«Бой Федотов – Роман Широков не состоялся, а вот Федотов – Слуцкий был бы очень зрелищный бой. Это касса, сборы, аншлаг. Федотов наберет подписчиков, лайков, убьет двух зайцев.

А Слуцкий выместит ненависть на судей. Будет зрелищный бой, народ соберется. Я готов из Нижнего Новгорода пару автобусов пригнать с болельщиками.

Мы [судьи] будем болеть за Игоря», – сказал Вилков.

  • 41-летний судья Вилков провел 175 матчей в РПЛ.
  • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

«Стоя аплодирую Хачатурянцу с криками «браво». Слуцкий – о пожизненном отстранении Вилкова

Источник: ютуб-канал «Рейтинг Букмекеров»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид Вилков Михаил Федотов Игорь
Комментарии (8)
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vladik12
1619637518
Федотов сделает из него котлету.
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Garrincha58
1619644732
Вилков стал подстрекателем и промоутером, а почему сам не вызовет Слуцкого, что ли обос...ся?
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Benifacto
1619647941
хорош уже постить эту шкуру, всем срать эту на эту потаскуху продажную...
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ab15488
1619663470
Верните уже вилкова в судейство, а то он на всех порталах уже все ветки позасирал!))
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Play
1619666309
Вилков решил пойти по проторенной Федотовым тропе "обиженных и опущенных судей" и стать *б*нутой медиа-персоной. Вот бомбардиру счастье то, из каждого его интервью, можно десяток новостей для ленты сделать.
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Рубинище
1619678242
Во первых ты уже не судья. Во вторых у Леонида Викторовича дел непочатый край, помимо Рубина он стадион для детей строит.
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Spinorr
1619681809
А за себя постоять слабо? Иль не мужик?
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tetraodon
1619722497
Если человек идиот, то это на долго.....
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