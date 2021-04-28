«Буду болеть за Игоря». Вилков предложил устроить бой между Слуцким и судьей Федотовым

Вилков стал подстрекателем и промоутером, а почему сам не вызовет Слуцкого, что ли обос...ся?
Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков хотел бы посмотреть бой между главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким и экс-судьей Игорем Федотовым. Нижегородец готов привезти зрителей на этот поединок.
«Бой Федотов – Роман Широков не состоялся, а вот Федотов – Слуцкий был бы очень зрелищный бой. Это касса, сборы, аншлаг. Федотов наберет подписчиков, лайков, убьет двух зайцев.
А Слуцкий выместит ненависть на судей. Будет зрелищный бой, народ соберется. Я готов из Нижнего Новгорода пару автобусов пригнать с болельщиками.
Мы [судьи] будем болеть за Игоря», – сказал Вилков.
- 41-летний судья Вилков провел 175 матчей в РПЛ.
- Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.
- Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
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