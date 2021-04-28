Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    «Буду болеть за Игоря». Вилков предложил устроить бой между Слуцким и судьей Федотовым

    Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков хотел бы посмотреть бой между главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким и экс-судьей Игорем Федотовым. Нижегородец готов привезти зрителей на этот поединок.

    «Бой Федотов – Роман Широков не состоялся, а вот Федотов – Слуцкий был бы очень зрелищный бой. Это касса, сборы, аншлаг. Федотов наберет подписчиков, лайков, убьет двух зайцев.

    А Слуцкий выместит ненависть на судей. Будет зрелищный бой, народ соберется. Я готов из Нижнего Новгорода пару автобусов пригнать с болельщиками.

    Мы [судьи] будем болеть за Игоря», – сказал Вилков.

    • 41-летний судья Вилков провел 175 матчей в РПЛ.
    • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

    «Стоя аплодирую Хачатурянцу с криками «браво». Слуцкий – о пожизненном отстранении Вилкова

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Рейтинг Букмекеров»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.04.2021 22:14
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12623

      Garrincha58 21 минуту назад

      Вилков стал подстрекателем и промоутером, а почему сам не вызовет Слуцкого, что ли обос...ся?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5620

      vladik12 2 часа назад

      Федотов сделает из него котлету.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85063
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru