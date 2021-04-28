«Буду болеть за Игоря». Вилков предложил устроить бой между Слуцким и судьей Федотовым

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков хотел бы посмотреть бой между главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким и экс-судьей Игорем Федотовым. Нижегородец готов привезти зрителей на этот поединок.

«Бой Федотов – Роман Широков не состоялся, а вот Федотов – Слуцкий был бы очень зрелищный бой. Это касса, сборы, аншлаг. Федотов наберет подписчиков, лайков, убьет двух зайцев.

А Слуцкий выместит ненависть на судей. Будет зрелищный бой, народ соберется. Я готов из Нижнего Новгорода пару автобусов пригнать с болельщиками.

Мы [судьи] будем болеть за Игоря», – сказал Вилков.

41-летний судья Вилков провел 175 матчей в РПЛ.

Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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