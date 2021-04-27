Нагельсман: «Всегда хотел стать частью «Баварии»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман прокомментировал назначение в «Баварию». К работе там он приступит летом.
«Всегда хотел стать частью «Баварии», это уникальная возможность для меня», – сказал Нагельсман.
- Его преемником в «Лейпциге» может стать Джесс Марш («Зальцбург») или Эрик тен Хаг («Аякс»), пишет инсайдер Фабрицио Романо.
- Нынешний главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, как ожидается, после Евро-2020 возглавит сборную Германии.
- Сообщалось, что «Бавария» заплатит за Нагельсмана до 20 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо