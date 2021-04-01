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    Официально: Нагельсман подписал контракт с «Баварией» на пять лет

    Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман возглавит «Баварию», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

    33-летний специалист подписал соглашение на пять лет. Нагельсман доработает нынешний сезон в «Лейпциге» и присоединится к «Баварии» 1 июля.

    Мюнхенский клуб договорился о расторжении контракта с Хансом-Дитером Фликом. Его соглашение действует до 30 июня 2021 года.

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    Источник: официальный сайт «Баварии»

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