Официально: Нагельсман подписал контракт с «Баварией» на пять лет

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман возглавит «Баварию», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
33-летний специалист подписал соглашение на пять лет. Нагельсман доработает нынешний сезон в «Лейпциге» и присоединится к «Баварии» 1 июля.
Мюнхенский клуб договорился о расторжении контракта с Хансом-Дитером Фликом. Его соглашение действует до 30 июня 2021 года.
- Сообщалось, что «Бавария» заплатит за Нагельсмана до 20 миллионов евро.
- Нагельсман возглавляет «РБ Лейпциг» с 2019 года.
- На тренера также претендовал «Тоттенхэм».
Источник: официальный сайт «Баварии»