Официально: Нагельсман подписал контракт с «Баварией» на пять лет

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман возглавит «Баварию», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

33-летний специалист подписал соглашение на пять лет. Нагельсман доработает нынешний сезон в «Лейпциге» и присоединится к «Баварии» 1 июля.

Мюнхенский клуб договорился о расторжении контракта с Хансом-Дитером Фликом. Его соглашение действует до 30 июня 2021 года.