Bild: «Бавария» заплатит за Нагельсмана 15 миллионов плюс бонусы. Контракт – до 2026 года

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман близок к переходу в «Баварию».
Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, клубы согласовали размер компенсации за 33-летнего специалиста – 15 миллионов евро сразу и 5 миллионов в виде бонусов за достижения.
Контракт Нагельсмана с мюнхенцами будет рассчитан на пять сезонов – до июня 2026 года.
Тренер с детства болеет за «Баварию» и давно мечтает возглавить эту команду, поэтому с ним удалось быстро договориться.
- Нагельсман возглавляет «РБ Лейпциг» с 2019 года.
- В «Баварии» он заменит Ханса-Дитера Флика.
- На тренера также претендовал «Тоттенхэм».
Источник: Bayern & Germany