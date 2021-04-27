Bild: «Бавария» заплатит за Нагельсмана 15 миллионов плюс бонусы. Контракт – до 2026 года

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман близок к переходу в «Баварию».

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, клубы согласовали размер компенсации за 33-летнего специалиста – 15 миллионов евро сразу и 5 миллионов в виде бонусов за достижения.

Контракт Нагельсмана с мюнхенцами будет рассчитан на пять сезонов – до июня 2026 года.

Тренер с детства болеет за «Баварию» и давно мечтает возглавить эту команду, поэтому с ним удалось быстро договориться.