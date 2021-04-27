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  • Bild: «Бавария» заплатит за Нагельсмана 15 миллионов плюс бонусы. Контракт – до 2026 года

Bild: «Бавария» заплатит за Нагельсмана 15 миллионов плюс бонусы. Контракт – до 2026 года

27 апреля 2021, 00:33
4

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман близок к переходу в «Баварию».

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, клубы согласовали размер компенсации за 33-летнего специалиста – 15 миллионов евро сразу и 5 миллионов в виде бонусов за достижения.

Контракт Нагельсмана с мюнхенцами будет рассчитан на пять сезонов – до июня 2026 года.

Тренер с детства болеет за «Баварию» и давно мечтает возглавить эту команду, поэтому с ним удалось быстро договориться.

Источник: Bayern & Germany
Германия. Бундеслига Бавария РБ Лейпциг Нагельсман Юлиан
Комментарии (4)
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BlackMurderDeco
1619493914
Чую это будет провал, он молодой еще, куда ему звезд тренировать, будет так же как с ковачем, четко настроенную машину сломает, хотя чем черт не шутит
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кто там
1619500429
Баварка самый ублюдский клуб) столько усилий и пакостей лишь для того что бы взять опять чемпионство и лч раз в 10 лет) говно а не клуб, разрушающий остальных
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teodogat
1619854822
Хороший тренер был бы, тот который например если балерина Сане раз за разом теряет мячи на первом же защитнике, пуляет мимо ворот, он бы сказал руководству - мне насрать за сколько вы там миллионов его взяли в Сити, я его ставить не буду. Или если Гнабри в одной игре из десяти сыграл нормально, а потом в девяти остальных пуляет мимо или выше ворот, тоже самое. Или защитник, которого Мбапе возит как ребенка, а потом из под него издевательски забивает, хотя потом с тем же Сити, где более менее нормальные защитники за всю игру ничего путного сделать не может... то тоже такой защитник выходить за Баварию как бы не должен... вот как то так.
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