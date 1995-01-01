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    Bild: «Бавария» заплатит за Нагельсмана 15 миллионов плюс бонусы. Контракт – до 2026 года

    Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман близок к переходу в «Баварию».

    Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, клубы согласовали размер компенсации за 33-летнего специалиста – 15 миллионов евро сразу и 5 миллионов в виде бонусов за достижения.

    Контракт Нагельсмана с мюнхенцами будет рассчитан на пять сезонов – до июня 2026 года.

    Тренер с детства болеет за «Баварию» и давно мечтает возглавить эту команду, поэтому с ним удалось быстро договориться.

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    Источник: Bayern & Germany

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -916

      СуперПАВ9 1 час назад

      Бавария скупает всех в Германии

      0
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    • ...
      Рейтинг: -916

      СуперПАВ9 1 час назад

      Быстро Нагильсман пепеабулся деньги решают все

      -1
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