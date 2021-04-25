Осинькин: «Матч с «Ахматом» дался «Крыльям Советов» тяжело. Поэтому в игре с «Шинником» ребят надо было будить, разгонять»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 38-го тура ФНЛ против «Шинника» (2:2) обратил внимание, что его футболистам не хватало эмоций. Самарцы упустили победу в добавленное время второго тайма.

«Кубковый матч с «Ахматом» нам дался тяжело. Отсюда не хватало эмоций. Я себя вел [на бровке] активнее, чем обычно, потому что надо было будить ребят, разгонять», – сказал Осинькин.