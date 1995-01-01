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    Осинькин: «Матч с «Ахматом» дался «Крыльям Советов» тяжело. Поэтому в игре с «Шинником» ребят надо было будить, разгонять»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 38-го тура ФНЛ против «Шинника» (2:2) обратил внимание, что его футболистам не хватало эмоций. Самарцы упустили победу в добавленное время второго тайма.

    «Кубковый матч с «Ахматом» нам дался тяжело. Отсюда не хватало эмоций. Я себя вел [на бровке] активнее, чем обычно, потому что надо было будить ребят, разгонять», – сказал Осинькин.

    • На этой неделе в 1/2 финала Кубка России «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» в серии пенальти.
    • «Крылья Советов» лидируют в ФНЛ.
    • «Шинник» занимает в турнире последнее место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Шинника»

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