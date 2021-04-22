Чеферин – о Суперлиге: «На стороне УЕФА 244 клуба из 247. Ждем, когда все осознают ошибки»

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал об отношении европейских клубов к Суперлиге.
«Думаю, что те, кто говорят о полном спокойствии в ситуации с Суперлигой, врут. Это они оказались в сложном положении, а не УЕФА, на стороне которого 235 клубов из 247.
Уже 244. Они все на нашей стороне. Вчера я получил сообщения со словами поддержки почти от всех клубов Европы.
Теперь мы ждем, когда все осознают свои ошибки и ощутят на себе последствия. Поговорим об этом на следующей неделе», – сказал Чеферин.
- Из Суперлиги вышли 8 клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Атлетико» и «Интер».
- О выходе из турнира не объявили только «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан».
- УЕФА может исключить «Ювентус» и «Реал» из еврокубков на следующий сезон.
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Источник: The Athletic