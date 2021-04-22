Чеферин – о Суперлиге: «На стороне УЕФА 244 клуба из 247. Ждем, когда все осознают ошибки»

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал об отношении европейских клубов к Суперлиге.

«Думаю, что те, кто говорят о полном спокойствии в ситуации с Суперлигой, врут. Это они оказались в сложном положении, а не УЕФА, на стороне которого 235 клубов из 247.

Уже 244. Они все на нашей стороне. Вчера я получил сообщения со словами поддержки почти от всех клубов Европы.

Теперь мы ждем, когда все осознают свои ошибки и ощутят на себе последствия. Поговорим об этом на следующей неделе», – сказал Чеферин.

Перес – о Суперлиге: «Нет ничего плохого. Чем футбол отличается от баскетбола, где есть Евролига?»