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    Чеферин – о Суперлиге: «На стороне УЕФА 244 клуба из 247. Ждем, когда все осознают ошибки»

    Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал об отношении европейских клубов к Суперлиге.

    «Думаю, что те, кто говорят о полном спокойствии в ситуации с Суперлигой, врут. Это они оказались в сложном положении, а не УЕФА, на стороне которого 235 клубов из 247.

    Уже 244. Они все на нашей стороне. Вчера я получил сообщения со словами поддержки почти от всех клубов Европы.

    Теперь мы ждем, когда все осознают свои ошибки и ощутят на себе последствия. Поговорим об этом на следующей неделе», – сказал Чеферин.

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    Источник: The Athletic

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