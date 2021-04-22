Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    AS: УЕФА может исключить «Ювентус» и «Реал» из еврокубков на следующий сезон из-за Суперлиги

    УЕФА намерен применить санкции к «Ювентусу» и «Реалу» – клубам, активно продвигавшим идею создания Суперлиги.

    По информации AS, члены организации предлагают различные варианты санкций для «Реала» и «Ювентуса». Отстранение от еврокубков в следующем сезоне – максимальное наказание, которое могут понести клубы.

    • «Реал» не исключат из этой ЛЧ из-за обязательств перед телевещателями.
    • Глава «Реала» Флорентино Перес – президент Суперлиги. Глава «Ювентуса» Андреа Аньелли – вице-президент турнира.
    • Помимо «Реала» и «Ювентуса» из Суперлиги не вышли «Барселона» и «Милан».

    Аньелли: «ФИФА и УЕФА – наши враги. Они получают гигантские доходы от игроков, но не помогли нам во время кризиса»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3050

      Semenycch 6 минут назад

      На один сезон мало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      stоngs 6 минут назад

      Пpогнозы футбольных матчей infostavki.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10741

      DeStar 1 час назад

      если на то есть законные основания) они ведь по факту ничего не нарушили) сомневаюсь что есть пункт в стиле " клубам запрещается вести подобную деятельность") так что вряд ли я думаю.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +965

      Радио1000шумеров > DeStar 53 минуты назад

      ПОКА не нарушили. "Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!..."©

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10741

      DeStar > Радио1000шумеров 14 минут назад

      ну так и уефа не диктатор президент ,чтобы дичать на опережение. Если официально что-то найдут - сделают плохо, но есть сомнения насчет такого

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -11

      SpartakFirst064 > DeStar 8 минут назад

      Ну это по сути бунт, если бы прокатило то к чёрту уничтожили бы весь европейский футбол ,,,,

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +965

      Радио1000шумеров > DeStar 8 минут назад

      УЕФА не диктатор, конечно, но все майданы должны душиться в зародыше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18445

      slavutiq70 1 час назад

      Да не мешало бы кого то серьезно наказать , что бы в будущем не повадно было,,,,

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84827
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru