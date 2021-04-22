AS: УЕФА может исключить «Ювентус» и «Реал» из еврокубков на следующий сезон из-за Суперлиги

УЕФА намерен применить санкции к «Ювентусу» и «Реалу» – клубам, активно продвигавшим идею создания Суперлиги.

По информации AS, члены организации предлагают различные варианты санкций для «Реала» и «Ювентуса». Отстранение от еврокубков в следующем сезоне – максимальное наказание, которое могут понести клубы.

«Реал» не исключат из этой ЛЧ из-за обязательств перед телевещателями.

Глава «Реала» Флорентино Перес – президент Суперлиги. Глава «Ювентуса» Андреа Аньелли – вице-президент турнира.

– президент Суперлиги. Глава «Ювентуса» – вице-президент турнира. Помимо «Реала» и «Ювентуса» из Суперлиги не вышли «Барселона» и «Милан».

Аньелли: «ФИФА и УЕФА – наши враги. Они получают гигантские доходы от игроков, но не помогли нам во время кризиса»