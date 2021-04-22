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  • AS: УЕФА может исключить «Ювентус» и «Реал» из еврокубков на следующий сезон из-за Суперлиги

AS: УЕФА может исключить «Ювентус» и «Реал» из еврокубков на следующий сезон из-за Суперлиги

22 апреля 2021, 15:59
20

УЕФА намерен применить санкции к «Ювентусу» и «Реалу» – клубам, активно продвигавшим идею создания Суперлиги.

По информации AS, члены организации предлагают различные варианты санкций для «Реала» и «Ювентуса». Отстранение от еврокубков в следующем сезоне – максимальное наказание, которое могут понести клубы.

  • «Реал» не исключат из этой ЛЧ из-за обязательств перед телевещателями.
  • Глава «Реала» Флорентино Перес – президент Суперлиги. Глава «Ювентуса» Андреа Аньелли – вице-президент турнира.
  • Помимо «Реала» и «Ювентуса» из Суперлиги не вышли «Барселона» и «Милан».

Аньелли: «ФИФА и УЕФА – наши враги. Они получают гигантские доходы от игроков, но не помогли нам во время кризиса»

Источник: AS
Лига чемпионов Ювентус Реал
Комментарии (20)
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slavа0508
1619097024
Да не мешало бы кого то серьезно наказать , что бы в будущем не повадно было,,,,
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DeStar
1619097771
если на то есть законные основания) они ведь по факту ничего не нарушили) сомневаюсь что есть пункт в стиле " клубам запрещается вести подобную деятельность") так что вряд ли я думаю.
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MrZLOba
1619105306
Нарушения ежегодные фаерплей от ПСЖ МС? ТАМ ВООБЩЕ ТО ДАЖЕ СУД БЫЛ ПРОИГРАН??Аллло Уефа
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general.lizyukov
1619106000
Молодцом. Сперва монополизируем европейский футбол, затем угрозами и шантажом заставляем всех следовать своим правилам. Ну казалось бы, при чем тут спорт.
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Cules2013
1619106568
предлагаю лёгкое и полезное наказание для всех, кто участвовал в создании Суперлиги - в следующем сезоне пусть начинают еврокубки с самой первой стадии квалификации. Пусть докажут свою силу. Реально шансов не выйти в групповой этап почти нет, в тоже время это и поучительно, и какое счастье и прибыль командам-ноунеймам. Я уже вижу эти вывески: Барселона - ФК Торсхавн, Реал - ТНС Кардифф, Ювентус - Дрита, Манчестер Сити - ФК Рига Атлетико - Гленторан и т.д.)))
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nemolod
1619108901
Весь вопрос только в том,кто УЕФА или Суперлига) /даст больше денег клубам и этот торг будет длиться до начала следующего сезона,поэтому все только начинается и тут многое еще будет зависеть от твердости позиции руководства УЕФА,если опять же им не пообещают хорошие деньги за отмену запрещения Суперлиги - это бизнес,где все продается и все покупается!
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mutabor0992
1619110209
И пусть канают...Редиски!Нет.Вонючки!!!
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Павелий
1619111174
На один год будет справедливым решением.
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BRAZILES
1619116030
это глупость уефа ---такого некогда небудет
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zigbert
1619167792
Правильно. Перес и Аньелли главные организаторы Суперлиги. С них и должен быть строгий спрос.
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