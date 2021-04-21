Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Аньелли: «ФИФА и УЕФА – наши враги. Они получают гигантские доходы от игроков, но не помогли нам во время кризиса»

    Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли выступил с критикой УЕФА и ФИФА после ликвидации Суперлиги.

    «УЕФА регулирует наши права, продает их, решает, как перераспределить доходы, и управляет нами.

    ФИФА и УЕФА – наши враги. Они получают гигантские доходы от наших футболистов, но не помогли клубам во время кризиса. Они должны выбрать: либо они управляют нами, либо становятся коммерческими партнерами», – сказал Аньелли.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84791
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru