Аньелли: «ФИФА и УЕФА – наши враги. Они получают гигантские доходы от игроков, но не помогли нам во время кризиса»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли выступил с критикой УЕФА и ФИФА после ликвидации Суперлиги.
«УЕФА регулирует наши права, продает их, решает, как перераспределить доходы, и управляет нами.
ФИФА и УЕФА – наши враги. Они получают гигантские доходы от наших футболистов, но не помогли клубам во время кризиса. Они должны выбрать: либо они управляют нами, либо становятся коммерческими партнерами», – сказал Аньелли.
- Итальянец – вице-президент Суперлиги.
- Из турнира вышли 9 клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Атлетико», «Интер» и «Милан».
- О выходе из турнира не объявили только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
Источник: Mundo Deportivo