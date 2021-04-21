Аньелли: «ФИФА и УЕФА – наши враги. Они получают гигантские доходы от игроков, но не помогли нам во время кризиса»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли выступил с критикой УЕФА и ФИФА после ликвидации Суперлиги.

«УЕФА регулирует наши права, продает их, решает, как перераспределить доходы, и управляет нами.

ФИФА и УЕФА – наши враги. Они получают гигантские доходы от наших футболистов, но не помогли клубам во время кризиса. Они должны выбрать: либо они управляют нами, либо становятся коммерческими партнерами», – сказал Аньелли.