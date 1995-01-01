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    Перес – о Суперлиге: «Нет ничего плохого. Чем футбол отличается от баскетбола, где есть Евролига?»

    Президент «Реала» Флорентино Перес сравнил Суперлигу с баскетбольной Евролигой.

    «В баскетболе это давно стало нормальным. Чемпионат Испании проводится параллельно с Евролигой, в этом нет ничего плохого.

    Евролига была создана командами из Греции, Турции, России… У мюнхенской «Баварии» тоже есть баскетбольная команда, и она заявлена в Евролигу.

    Так в чем проблема? Футбол чем-то отличается от баскетбола, или я что-то не понимаю? В баскетболе такая лига была создана, и никто не жалуется. Евролига спасла европейский баскетбол», – сказал Перес.

    AS: УЕФА может исключить «Ювентус» и «Реал» из еврокубков на следующий сезон из-за Суперлиги

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    Источник: Eurohoops

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