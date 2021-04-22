Перес – о Суперлиге: «Нет ничего плохого. Чем футбол отличается от баскетбола, где есть Евролига?»

Президент «Реала» Флорентино Перес сравнил Суперлигу с баскетбольной Евролигой.
«В баскетболе это давно стало нормальным. Чемпионат Испании проводится параллельно с Евролигой, в этом нет ничего плохого.
Евролига была создана командами из Греции, Турции, России… У мюнхенской «Баварии» тоже есть баскетбольная команда, и она заявлена в Евролигу.
Так в чем проблема? Футбол чем-то отличается от баскетбола, или я что-то не понимаю? В баскетболе такая лига была создана, и никто не жалуется. Евролига спасла европейский баскетбол», – сказал Перес.
- Из Суперлиги вышли 8 клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Атлетико» и «Интер».
- О выходе из турнира не объявили только «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан».
AS: УЕФА может исключить «Ювентус» и «Реал» из еврокубков на следующий сезон из-за Суперлиги
Источник: Eurohoops