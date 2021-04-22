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  • Перес – о Суперлиге: «Нет ничего плохого. Чем футбол отличается от баскетбола, где есть Евролига?»

Перес – о Суперлиге: «Нет ничего плохого. Чем футбол отличается от баскетбола, где есть Евролига?»

22 апреля 2021, 16:59
17

Президент «Реала» Флорентино Перес сравнил Суперлигу с баскетбольной Евролигой.

«В баскетболе это давно стало нормальным. Чемпионат Испании проводится параллельно с Евролигой, в этом нет ничего плохого.

Евролига была создана командами из Греции, Турции, России… У мюнхенской «Баварии» тоже есть баскетбольная команда, и она заявлена в Евролигу.

Так в чем проблема? Футбол чем-то отличается от баскетбола, или я что-то не понимаю? В баскетболе такая лига была создана, и никто не жалуется. Евролига спасла европейский баскетбол», – сказал Перес.

AS: УЕФА может исключить «Ювентус» и «Реал» из еврокубков на следующий сезон из-за Суперлиги

Источник: Eurohoops
Испания. Примера Европа Реал
Комментарии (17)
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slavа0508
1619101657
А что баскетбол показатель???для Европы явно нет,,не настолько баскетбол популярен , что бы на него ровняться,,,,
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111ax
1619101874
зачем она нужна если есть ЛЧ и ЛЕ, где собираются сильнейшие на момент турнира команды?
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absent32
1619103376
да успокойся ты уже!!! будешь теперь жужжать не умолкая!!!
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DeStar
1619103777
ой да заткнись ты уже
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NewLife
1619104268
"Футбол чем-то отличается от баскетбола, или я что-то не понимаю?" В футболе играют ногами, а в баскетболе руками, не понимаешь, дурень!!))
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Atom2020
1619105864
"Так в чем проблема?" Наверно в том, что ты хочешь вторую "евролигу" создать и получить "сотни нефти" на том, что до тебя раскручивали всякие ФИФы и УЕФы
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Oldtrafford83
1619106338
Рано или поздно это всё равно случится, тоже самое было когда в 1993 году была создана ЛЧ вместо КЕЧ, на тот момент это тоже была глобальная реформа футбола,уверен что и тогда тоже были противники,просто это может произойти когда господин Перец уже будет не при делах,вот и бесится:)
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PahaSpartak
1619110290
Как-то подозрительно "непредусмотрительно" всё сделано, по самое завершение европейских кубков. Сразу 12 клубов. И сразу же отказались, полетели головы. Тупые что-ли? Кто ж так делает, у Ленина учитесь
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Лфшт
1619115451
Сдохни тварина старая. Ты уже один раз похоронил футбол 20 лет назад. Тебе мало, ******??!
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