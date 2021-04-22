Перес – о Суперлиге: «Нет ничего плохого. Чем футбол отличается от баскетбола, где есть Евролига?»

Президент «Реала» Флорентино Перес сравнил Суперлигу с баскетбольной Евролигой.

«В баскетболе это давно стало нормальным. Чемпионат Испании проводится параллельно с Евролигой, в этом нет ничего плохого.

Евролига была создана командами из Греции, Турции, России… У мюнхенской «Баварии» тоже есть баскетбольная команда, и она заявлена в Евролигу.

Так в чем проблема? Футбол чем-то отличается от баскетбола, или я что-то не понимаю? В баскетболе такая лига была создана, и никто не жалуется. Евролига спасла европейский баскетбол», – сказал Перес.

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