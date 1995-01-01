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    Олич: «Все шло нормально до пропущенного гола. ЦСКА надо больше работать»

    Главный тренер ЦСКА Ивица Олич дал комментарий после матча 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом».

    • ЦСКА проиграл со счетом 0:3 и вылетел из турнира.
    • Олич во главе команды уступил во второй игре подряд.

    – Что сегодня не получилось?

    – Команда хорошо начала, все шло нормально до пропущенного гола. Команда в «Локомотиве» очень хорошая, не пропустили гол. Нам надо больше работать.

    – Что нужно улучшать?

    – Надо забивать голы. У нас было достаточно моментов, такое надо реализовывать. Желание у ребят было, но нужна концентрация. Мы каждый день работаем над стандартами, но пока не вышло. Если ты не сконцентрирован, все получается так, как сегодня.

    – У вас много травмированных. Кто успеет восстановиться к «Спартаку»?

    – Надеюсь, хоть кто-нибудь будет готов. Буду рад каждому игроку, кто будет готов вернуться в строй.

    – Над чем вы работаете сейчас?

    – У нас впереди важный матч. Завтра будем анализировать сегодняшние ошибки, чтобы не допустить их в матче со «Спартаком».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:12
    Комментарии4
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      Рейтинг: -938

      СуперПАВ9 7 минут назад

      Нечего страшного прлиграли очень сильному сопернику

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      Рейтинг: +247

      НИКиколай 10 минут назад

      Что мы хотим от этого состава ЦСКА?руководство мечтает больших достижений от игроков,которые просто достигли своего максиума...Гончаренко выжал из них все что мог...уровень этого ЦСКА ,нынешний уровень этой команды.Ну не могут эти нападающие забивать,Вышел умный игрок Дзагоев,и начал умные передачи отдавать,хоть как то что то создавать,но таких в составе просто еденицы..Покажите мне игроков уровня Вагнера Лава,Ярошика,Карвалью,Джо...Были бы эти игроки,они бы колотили мячи из создаваемых моментов,но сейчас у нас Шкурин,Чалов,...которые просто не забивают...Этот состав на 70% себя изжил...Слава Богу,хоть в пятерке как то ещё держимся все эти годы...А Гинеру и Бабаеву надо усиливать срочно команду,а не мечтать о чем то ,меняя тренеров...Дайте Гончаренко напов уровня Вагнера,и он был бы лучшим тренером лиги..

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      Рейтинг: +2371

      Nerlinger 38 минут назад

      Ага, а пропустили на 15-й минуте !!!
      Багаж Гончаренки
      Состав надо менять !!!
      А этих в Краснодар 2/3

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      Рейтинг: +6802

      житель СПб 39 минут назад

      Да, со Спартаком будет тяжело. А так - диагноз правильный: мало били, не хватало концентрации. Но вот то, что все шло хорошо - это излишнее успокоение...

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