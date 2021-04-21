Олич: «Все шло нормально до пропущенного гола. ЦСКА надо больше работать»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич дал комментарий после матча 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом».

ЦСКА проиграл со счетом 0:3 и вылетел из турнира.

Олич во главе команды уступил во второй игре подряд.

– Что сегодня не получилось?

– Команда хорошо начала, все шло нормально до пропущенного гола. Команда в «Локомотиве» очень хорошая, не пропустили гол. Нам надо больше работать.

– Что нужно улучшать?

– Надо забивать голы. У нас было достаточно моментов, такое надо реализовывать. Желание у ребят было, но нужна концентрация. Мы каждый день работаем над стандартами, но пока не вышло. Если ты не сконцентрирован, все получается так, как сегодня.

– У вас много травмированных. Кто успеет восстановиться к «Спартаку»?

– Надеюсь, хоть кто-нибудь будет готов. Буду рад каждому игроку, кто будет готов вернуться в строй.

– Над чем вы работаете сейчас?

– У нас впереди важный матч. Завтра будем анализировать сегодняшние ошибки, чтобы не допустить их в матче со «Спартаком».