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  • Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»

Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»

20 апреля 2021, 09:32
22

Президент «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал возможные санкции со стороны УЕФА и ФИФА для участников турнира.

«Реал», «Манчестер Сити» и «Челси» не будут исключены из Лиги чемпионов. Эти и другие участники Суперлиги также не будут исключены из своих лиг. Это невозможно, нас защищает закон.

УЕФА запретит футболистам играть за сборные? Не волнуйтесь, этого не произойдет. Футболисты, участвующие в Суперлиге, смогут играть за сборные», – сказал Перес.

  • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
  • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
  • Ранее сообщалось, что УЕФА может вернуть в ЛЧ «Баварию», «Боруссию» и «Порту» в случае отстранения участников Суперлиги.

COPE: «Реал», «Барселону» и «Атлетико» не исключат из Примеры. В лиге считают, что Суперлига не запустится

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Испания. Примера Реал Перес Флорентино
Комментарии (22)
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САДЫЧОК
1618901058
Если....Футболисты смогут играть за сборные»...То тогда РЕСПЕКТ такому начинанию !
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Cules2013
1618901514
ну это Перес так говорит, а решение не ему принимать, а УЕФА, а споры разрешаются в суде. Перес так намекает, что он уже подкупил/шантажировал всех, кого нужно и можно не бояться?
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АХ
1618904222
Понятна паника уефа - у них отнимают деньги. Клубы также останутся играть в чемпионатах, но откажутся от участия в ЛЧ и ЛЕ. Вместо них будут играть команды, занявшие 4-8 места в топ-чемпионатах. Супер лига уйдет на PPV, а уефа вернется к спортивному принципу, и вместо распила бабла начнет условно бесплатно показывать свои еврокубки.
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Вомбат
1618905125
История повторяется. Если даже Суперлига запустится, ее ждет судьба ВХА. По тем же самым причинам. В 1975 году североамериканский зритель не стал платить в 5 раз больше, чтобы смотреть по ТВ как Монреаль Канадиенс играет с Филадельфией Флайерз, и предпочел смотреть за прежние деньги как играют Торонто и Бостон в НХЛ. Да Торонто было процентов на 20 слабее, чем Монреаль, но не в 5 же раз! То же самое будет и с Суперлигой, ибо Морган, чтобы отбить деньги, неминуемо потребует увеличить цену ТВ трансляций Суперлиги в несколько раз по сравнению с ЛЧ. А последняя и так сейчас не маленькая.
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NewLife
1618911346
Вранье и хотелки, выдача желаемого за действительное. Суперлигу ожидает провал, имхо.
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Garrincha58
1618914092
Суперлига это что то вроде тех матчей которые проходят летом в межсезонье это будет иметь типа товарищеских матчей ибо их титул ничего со спортивным принципом не имеет общего а лишь только деньги это как Супер Кубок Европы не особо ценен в командах и как титул не имеет особого значения так спрашивается зачем он игрокам ведь они и так не бедствуют ну прибавят им по ляму два за год и то не всем конечно Месси или др звёзды от этого турнира обогатятся на порядок но повторяю не все и эти матчи я уверен не будут учитываться в зачёт вручения ЗМ игрокам кто всё таки мечтает его получить ещё раз повторяю это коммерческий турнир но спортивного принципа не имеет никакого и тогда пусть амбизиозные игроки думают а всё ли в жизни имеет смысл в деньгах
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