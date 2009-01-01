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    Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»

    Президент «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал возможные санкции со стороны УЕФА и ФИФА для участников турнира.

    «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси» не будут исключены из Лиги чемпионов. Эти и другие участники Суперлиги также не будут исключены из своих лиг. Это невозможно, нас защищает закон.

    УЕФА запретит футболистам играть за сборные? Не волнуйтесь, этого не произойдет. Футболисты, участвующие в Суперлиге, смогут играть за сборные», – сказал Перес.

    • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
    • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • Ранее сообщалось, что УЕФА может вернуть в ЛЧ «Баварию», «Боруссию» и «Порту» в случае отстранения участников Суперлиги.

    COPE: «Реал», «Барселону» и «Атлетико» не исключат из Примеры. В лиге считают, что Суперлига не запустится

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 09:32
    Комментарии13
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      Рейтинг: +481

      SuperNils 24 минуты назад

      Это шанс для клубов из дворовых чемпионатов типа нашего - теперь топ-клубов в ЛЧ будет меньше, может и позора меньше будет.

      0
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      Рейтинг: +8198

      Вомбат 29 минут назад

      История повторяется. Если даже Суперлига запустится, ее ждет судьба ВХА. По тем же самым причинам. В 1975 году североамериканский зритель не стал платить в 5 раз больше, чтобы смотреть по ТВ как Монреаль Канадиенс играет с Филадельфией Флайерз, и предпочел смотреть за прежние деньги как играют Торонто и Бостон в НХЛ. Да Торонто было процентов на 20 слабее, чем Монреаль, но не в 5 же раз! То же самое будет и с Суперлигой, ибо Морган, чтобы отбить деньги, неминуемо потребует увеличить цену ТВ трансляций Суперлиги в несколько раз по сравнению с ЛЧ. А последняя и так сейчас не маленькая.

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      Рейтинг: +190

      АХ 44 минуты назад

      Понятна паника уефа - у них отнимают деньги. Клубы также останутся играть в чемпионатах, но откажутся от участия в ЛЧ и ЛЕ. Вместо них будут играть команды, занявшие 4-8 места в топ-чемпионатах.
      Супер лига уйдет на PPV, а уефа вернется к спортивному принципу, и вместо распила бабла начнет условно бесплатно показывать свои еврокубки.

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      Рейтинг: +3011

      Semenycch 1 час назад

      Лживая мразь! НЕ тебе решать, кто будет исключен из национальных лиг и Лиги Чемпионов. А ты, погань, сиди и жди вердикта. Надеюсь Реал выгонят из всех турниров под эгидой УЕФА и федерации футбола Испании и этот клуб обанкротят!

      -2
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      Рейтинг: +343

      FCLM_FCRM > Semenycch 53 минуты назад

      Реал-то ты к чему приплел? Перечисляй все клубы тогда, кто эту идиотскую, с точки зрения болельщиков, затею поддержал.

      -2
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      Рейтинг: +11759

      Cules2013 1 час назад

      ну это Перес так говорит, а решение не ему принимать, а УЕФА, а споры разрешаются в суде. Перес так намекает, что он уже подкупил/шантажировал всех, кого нужно и можно не бояться?

      0
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      Рейтинг: +3710

      TOMSON 1 час назад

      У Переса нет полномочий такое заявлять.

      1
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      Рейтинг: +3710

      TOMSON 1 час назад

      Очень на Газаева похож, когда он про объединение втирал.

      -1
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      Рейтинг: +1824

      FRZZ 1 час назад

      Это уже более разумное решение, но все-таки мне кажется, что Суперлига лишняя нагрузка для футболистов, и так играют много и часто.

      2
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      Рейтинг: +343

      FCLM_FCRM > FRZZ 50 минут назад

      Перес хочет денег. Хочет в Реал Мбаппе и Холланда. Тех 124 лямов явно не хватит. Вот он и придумал, как денег заработать. Класть он хотел на нагрузки на футболистов и прочие возможные последствия. Ему главное деньги, с таким заработком никакой ФФП не страшен. Суперлига - это всего-навсего бизнес.

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      Рейтинг: +3230

      Fusballer > FRZZ 35 минут назад

      Длительность матча уже предложил сократить. Будут по часу бегать вместо полутора часов.

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      Рейтинг: +78

      palik > FRZZ 11 минут назад

      Суперглига вместо ЛЧ и ЛЕ и за такие деньги которые получают футболисты они должны каждый день играть по два матча на максималках

      0
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      Рейтинг: +6622

      САДЫЧОК 1 час назад

      Если....Футболисты смогут играть за сборные»...То тогда РЕСПЕКТ такому начинанию !

      2
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