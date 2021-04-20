Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»

Президент «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал возможные санкции со стороны УЕФА и ФИФА для участников турнира.

«Реал», «Манчестер Сити» и «Челси» не будут исключены из Лиги чемпионов. Эти и другие участники Суперлиги также не будут исключены из своих лиг. Это невозможно, нас защищает закон.

УЕФА запретит футболистам играть за сборные? Не волнуйтесь, этого не произойдет. Футболисты, участвующие в Суперлиге, смогут играть за сборные», – сказал Перес.

Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.

Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Ранее сообщалось, что УЕФА может вернуть в ЛЧ «Баварию», «Боруссию» и «Порту» в случае отстранения участников Суперлиги.

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