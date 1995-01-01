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    Орлов: «Не дай бог Моуринью захочет прийти в «Зенит»!»

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов порассуждал о том, нужен ли «Зениту» бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

    «Не дай бог Моуринью захочет прийти в «Зенит»! Во-первых, ему надо заплатить огромные деньги. И это очень эпатажный тренер. Думаю, этот эксперимент нам не нужен.

    У кого-то может быть иная точка зрения. Но денег не хватит. Сейчас Моуринью едет с ярмарки. Он переживает осень своих предыдущих талантливых летних месяцев.

    Он ничего не может сделать во втором клубе подряд. Сначала был в «Манчестер Юнайтед», потом в «Тоттенхэме» – и там не пошло, и здесь. Значит, в Англии на него спроса не будет», – считает Орлов.

    • Сегодня «Тоттенхэм» уволил Моуринью.
    • Он возглавлял команду с 23 ноября 2019 года.
    • «Зенит» сейчас тренирует Сергей Семак.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +8150

      NewLife 15 минут назад

      Гена загнул ! Маур аж поперхнулся.

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      Рейтинг: -1880

      Вот оно чё Михалыч 54 минуты назад

      Но денег не хватит=====Орлов так говорит как будто сам из своего кармана платить будет.Моуринью эпатажный, да тока у головки Зенита ) , ентого эпатажу, то есть понтов поболее будет. ))) Орлов, без тебя решат.

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      Рейтинг: +4467

      maygli 1 час назад

      Давайте его в Спартак! Нам подойдёт, о цене договоримся.

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      Рейтинг: -950

      СуперПАВ9 > maygli 1 час назад

      Хочешь автобус в Спартаке?

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      Рейтинг: +4467

      maygli > СуперПАВ9 1 час назад

      Хочу топового тренера. ))

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      Рейтинг: -950

      СуперПАВ9 > maygli 1 час назад

      Мауринье давно не топовый тренер

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      Рейтинг: +3216

      Fusballer 1 час назад

      Эксперимент Семак тоже не очень удачный. Я бы лично хотел посмотреть на Моура в РПЛ.

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      Рейтинг: +3166

      raritet > Fusballer 21 минуту назад

      Но с другой стороны, мне кажется что нашим футболерам все равно, кто у них пастух- бродят по полю как неприкаянные. И никакой Португалец не поможет...

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