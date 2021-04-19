Орлов: «Не дай бог Моуринью захочет прийти в «Зенит»!»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов порассуждал о том, нужен ли «Зениту» бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

«Не дай бог Моуринью захочет прийти в «Зенит»! Во-первых, ему надо заплатить огромные деньги. И это очень эпатажный тренер. Думаю, этот эксперимент нам не нужен.

У кого-то может быть иная точка зрения. Но денег не хватит. Сейчас Моуринью едет с ярмарки. Он переживает осень своих предыдущих талантливых летних месяцев.

Он ничего не может сделать во втором клубе подряд. Сначала был в «Манчестер Юнайтед», потом в «Тоттенхэме» – и там не пошло, и здесь. Значит, в Англии на него спроса не будет», – считает Орлов.