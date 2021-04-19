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Орлов: «Не дай бог Моуринью захочет прийти в «Зенит»!»

19 апреля 2021, 21:59
21

Журналист и комментатор Геннадий Орлов порассуждал о том, нужен ли «Зениту» бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

«Не дай бог Моуринью захочет прийти в «Зенит»! Во-первых, ему надо заплатить огромные деньги. И это очень эпатажный тренер. Думаю, этот эксперимент нам не нужен.

У кого-то может быть иная точка зрения. Но денег не хватит. Сейчас Моуринью едет с ярмарки. Он переживает осень своих предыдущих талантливых летних месяцев.

Он ничего не может сделать во втором клубе подряд. Сначала был в «Манчестер Юнайтед», потом в «Тоттенхэме» – и там не пошло, и здесь. Значит, в Англии на него спроса не будет», – считает Орлов.

  • Сегодня «Тоттенхэм» уволил Моуринью.
  • Он возглавлял команду с 23 ноября 2019 года.
  • «Зенит» сейчас тренирует Сергей Семак.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Моуринью Жозе Орлов Геннадий
Комментарии (21)
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Fusballer
1618859011
Эксперимент Семак тоже не очень удачный. Я бы лично хотел посмотреть на Моура в РПЛ.
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maygli
1618859502
Давайте его в Спартак! Нам подойдёт, о цене договоримся.
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NewLife
1618864541
Гена загнул ! Маур аж поперхнулся.
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Ганнибал Лектор
1618890922
В спартак возьмут. Скакать по бровке как Тедеско, конечно, не сможет, но пафоса и эпатажности там хватит с лихвой
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alp
1618900566
если уж такой тренер не смог дать результат в АПЛ, то что говорить про Российский футбол? наши деревья не имеют ни техники, ни скорости ни видения поля ничего из того, из чего состоит футбол в евро топ чемпионатах
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Вомбат
1618903124
ГСО хорошо работал на ТВ и вообще в СМИ лет сорок, но это не нормально, когда человек, который, в силу преклонного возраста, уже не может адекватно реагировать на вызовы времени до самой смерти остается журналистом и комментатором. Давно уже стало так: что Орлов ни скажет, то хоть стой, хоть падай.
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Рубинище
1618905892
Как будто ГСО из своего кармана будет личку тренеру платить. Видимо для него Семак лучше Мауриньо-смешно.
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Taps
1618916352
Птицын = деменция Семака гнать однозначно ...
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Hektor 84
1618959618
Хоть может синит в футбол научит играть!
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