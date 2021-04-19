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  • Американский банк JP Morgan станет спонсором Суперлиги. Ожидаемые доходы от турнира – более 10 миллиардов

Американский банк JP Morgan станет спонсором Суперлиги. Ожидаемые доходы от турнира – более 10 миллиардов

19 апреля 2021, 18:40
9

Американский финансовый холдинг JP Morgan Chase будет финансировать Суперлигу.

Представитель компании подтвердил ее участие в проекте в электронном письме, сообщает агентство Reuters. Банк JP Morgan готов вложить в Суперлигу около пяти миллиардов долларов.

12 клубов-учредителей Суперлиги ожидают, что на первоначальном этапе доходы от проведения турнира превысят 10 миллиардов евро.

Что за банк дает деньги на Суперлигу. Его именем названа арена «Голден Стэйт», он партнерствует с крупными клубами

Источник: Calcio e Finanza
Европа
Комментарии (9)
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Shamil79
1618847512
весомый аргумент за открытие СЛ...
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kazak161
1618848631
Все беды от США, корпорация амбрелла из фильма Обитель зла!
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BRO_football
1618849913
Интересно, как будут обстоять дела с телевизионной трансляцией? Будут ли спортивные телевизионные каналы их покупать, или побояться санкций со стороны УЕФА? Официальные трансляции в интернете наверняка будут. И скорее всего только платные.
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Вомбат
1618850422
10 миллиардов евро? На первом этапе? От продажи прав на трансляции матчей 20 команд? Это становится интересно. Нет, не судьба суперлиги, с ней как раз все ясно, а судьба гигантского банка имени Джона Пирпонта Моргана. Очевидно, этим финансовым монстром в данный момент руководят сумасшедшие.
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kazak161
1618850697
Ушлепок "президент" байден, старый маразматик ,его цель перед как сдохнуть стравить народ земного шара между собой а потом отправится в ад о котором он еще не знает, видимо в будущем его душа войдет в тело будущей прокаженной шлюхи!!!!
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Garrincha58
1618851842
америкосы готовы всё и вся угробить в Европе даже в спорте они инициаторы всего ужасного что происходит в мире
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Саладин
1618853209
Вот вам и финансовый феерплэй)))))))))) эти клубы за участие по 300 с лишним лямов получат, а остальные... кто может начнет башлять, кто не может сос...
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portero
1618856740
Хитрые пиндосы за копейки развести хотят 20 клубов, молодцы. Умеют ломать конкурентов. Месси за лярд хотели купить, а тут за пять лярдов 20 команд и еще и прибыли дергать с них 100% .... Аферисты ... посмотрим как долго это продержится...
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