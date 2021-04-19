Американский банк JP Morgan станет спонсором Суперлиги. Ожидаемые доходы от турнира – более 10 миллиардов

Американский финансовый холдинг JP Morgan Chase будет финансировать Суперлигу.
Представитель компании подтвердил ее участие в проекте в электронном письме, сообщает агентство Reuters. Банк JP Morgan готов вложить в Суперлигу около пяти миллиардов долларов.
12 клубов-учредителей Суперлиги ожидают, что на первоначальном этапе доходы от проведения турнира превысят 10 миллиардов евро.
- JP Morgan Chase входит в четверку главных банков США.
- Компания состоит в партнерских отношениях с футбольным клубом «Даллас», хоккейным клубом «Тампа-Бэй» и бейсбольной командой «Аризона».
- Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
- Свое участие в новом турнире подтвердили 12 клубов – это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Что за банк дает деньги на Суперлигу. Его именем названа арена «Голден Стэйт», он партнерствует с крупными клубами
Источник: Calcio e Finanza