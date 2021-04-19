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    Американский банк JP Morgan станет спонсором Суперлиги. Ожидаемые доходы от турнира – более 10 миллиардов

    Американский финансовый холдинг JP Morgan Chase будет финансировать Суперлигу.

    Представитель компании подтвердил ее участие в проекте в электронном письме, сообщает агентство Reuters. Банк JP Morgan готов вложить в Суперлигу около пяти миллиардов долларов.

    12 клубов-учредителей Суперлиги ожидают, что на первоначальном этапе доходы от проведения турнира превысят 10 миллиардов евро.

    Что за банк дает деньги на Суперлигу. Его именем названа арена «Голден Стэйт», он партнерствует с крупными клубами

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    Источник: Calcio e Finanza

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +92

      Shamil79 8 минут назад

      весомый аргумент за открытие СЛ...

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