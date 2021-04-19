Американский банк JP Morgan станет спонсором Суперлиги. Ожидаемые доходы от турнира – более 10 миллиардов

Американский финансовый холдинг JP Morgan Chase будет финансировать Суперлигу.

Представитель компании подтвердил ее участие в проекте в электронном письме, сообщает агентство Reuters. Банк JP Morgan готов вложить в Суперлигу около пяти миллиардов долларов.

12 клубов-учредителей Суперлиги ожидают, что на первоначальном этапе доходы от проведения турнира превысят 10 миллиардов евро.

Что за банк дает деньги на Суперлигу. Его именем названа арена «Голден Стэйт», он партнерствует с крупными клубами