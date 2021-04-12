Олич – о победе над «Ротором»: «Было важно выиграть в первом домашнем матче»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич подвел итоги матча 25-го тура РПЛ против «Ротора».

Москвичи победили со счетом 2:0 и поднялись на четвертое место в таблице лиги.

После назначения хорвата столичная команда выиграла в трех встречах подряд.

«Я доволен тремя очками, это моя первая домашняя игра. Было важно сегодня выиграть. До этого матча игры тоже были тяжeлыми. Я знал, что сегодня не будет легко.

Надо играть спокойно и ждать моменты. Я знал, что во втором тайме у нас будет больше моментов, будет легче. После второго гола хотел, чтобы ещe забили голы. Я доволен.

Когда пришeл сюда, не было половины команды, многие были в сборной, было нелегко. За два дня до игры приехали игроки, у нас было не так много времени, чтобы что-то поменять. Очень важно, чтобы они поняли своe состояние, вернули веру в себя.

Я знал, что эти игры не будут лeгкими. «Ротор» борется за выживание. Тяжело, но мы показали желание, характер, набрали шесть очков в чемпионате и вышли в полуфинал Кубка», – сказал Олич.