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    Аленичев: «Точно никогда не буду тренером «Зенита» и ЦСКА»

    Бывший главный тренер «Спартака», «Енисея» и тульского «Арсенала» Дмитрий Аленичев назвал команды, которые никогда не возглавит.

    «Тренером «Зенита» я никогда точно не буду. Ни при каких условиях! Ни тренером «Зенита», ни тренером ЦСКА. Точно нет. Это были наши принципиальные соперники.

    Моя любимая команда – «Спартак». Я же в «Спартаке» играл. И тренером там был. А может быть, ещe раз буду. А может, я буду сборную тренировать. Черчесов ведь не будет всю жизнь работать в сборной.

    Если я себя хорошо зарекомендую в каком-нибудь клубе, мне, может, скажут: «Дмитрий Анатольевич, приглашаем в сборную». Может быть, тогда я соглашусь», – сказал Аленичев.

    • Тренер остается без работы с мая 2019 года.
    • «Спартак» он возглавлял с июня 2015-го по август 2016-го года.

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    Источник: Ютуб-канал «СпортХаб»

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии18
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      Рейтинг: +2066

      river31 28 минут назад

      Ну и слава богу...
      Можно вздохнуть спокойно.))))

      0
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      Рейтинг: +16783

      vladimir-7 37 минут назад

      Ну и сны видит Аленичев, представить невозможно, что Зенит или ЦСКА
      пригласят тебя тренером в свои клубы. Дима, не пей бормотуху и не кури
      травку и сны будут реальные, иначе пригласят в Кащенко в палату №6.

      0
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      Рейтинг: +1126

      Spirit_78 1 час назад

      Самомнение зашкаливает у человека.

      1
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      Рейтинг: +5964

      Рубинище 1 час назад

      Кто его туда возьмёт то. в сборной тем более делать нечего .

      0
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      Рейтинг: +10369

      paracetamol 2 часа назад

      Ну насмешил, так насмешил. Свинарник по тебе плачет!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3748

      ziborock > paracetamol 1 час назад

      Да ты не меньше насмешил!) По тебе Аларм плачет!)))

      2
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      Рейтинг: +8018

      alp 2 часа назад

      не думаю, что Зенит когда нибудь обратит внимание на тренера Дмитрий Аленичева..

      2
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      Рейтинг: +647

      АКМ-74У 2 часа назад

      Я тоже фантазер, только вот вью у меня не берут, а то бы рассказал, где никогда не буду ни играть ни тренировать..

      2
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      Рейтинг: +10369

      paracetamol 2 часа назад

      Да кто бы тебя в Зенит пригласил? Разве в Енисей, да и там уже натерпелись!

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      Рейтинг: +1865

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Хорошая травка...

      3
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      Рейтинг: +3980

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Мдя, как же теперь с этим жить болельщикам Зенита и ЦСКА?
      Хорошо, что хоть на сборную согласен, легенда тренерского цеха

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