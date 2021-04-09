Аленичев: «Точно никогда не буду тренером «Зенита» и ЦСКА»

Бывший главный тренер «Спартака», «Енисея» и тульского «Арсенала» Дмитрий Аленичев назвал команды, которые никогда не возглавит.

«Тренером «Зенита» я никогда точно не буду. Ни при каких условиях! Ни тренером «Зенита», ни тренером ЦСКА. Точно нет. Это были наши принципиальные соперники.

Моя любимая команда – «Спартак». Я же в «Спартаке» играл. И тренером там был. А может быть, ещe раз буду. А может, я буду сборную тренировать. Черчесов ведь не будет всю жизнь работать в сборной.

Если я себя хорошо зарекомендую в каком-нибудь клубе, мне, может, скажут: «Дмитрий Анатольевич, приглашаем в сборную». Может быть, тогда я соглашусь», – сказал Аленичев.