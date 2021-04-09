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Аленичев: «Точно никогда не буду тренером «Зенита» и ЦСКА»

9 апреля 2021, 14:46
30

Бывший главный тренер «Спартака», «Енисея» и тульского «Арсенала» Дмитрий Аленичев назвал команды, которые никогда не возглавит.

«Тренером «Зенита» я никогда точно не буду. Ни при каких условиях! Ни тренером «Зенита», ни тренером ЦСКА. Точно нет. Это были наши принципиальные соперники.

Моя любимая команда – «Спартак». Я же в «Спартаке» играл. И тренером там был. А может быть, ещe раз буду. А может, я буду сборную тренировать. Черчесов ведь не будет всю жизнь работать в сборной.

Если я себя хорошо зарекомендую в каком-нибудь клубе, мне, может, скажут: «Дмитрий Анатольевич, приглашаем в сборную». Может быть, тогда я соглашусь», – сказал Аленичев.

  • Тренер остается без работы с мая 2019 года.
  • «Спартак» он возглавлял с июня 2015-го по август 2016-го года.

Источник: Ютуб-канал «СпортХаб»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Аленичев Дмитрий
Комментарии (30)
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NewLife
1617970276
Также мог бы сказать, что никогда не будет тренером ПСЖ, Баварии и Барселоны.
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Ганнибал Лектор
1617971372
Мдя, как же теперь с этим жить болельщикам Зенита и ЦСКА? Хорошо, что хоть на сборную согласен, легенда тренерского цеха
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Алехсбургер.
1617971402
Хорошая травка...
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paracetamol
1617971765
Да кто бы тебя в Зенит пригласил? Разве в Енисей, да и там уже натерпелись!
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alp
1617972306
не думаю, что Зенит когда нибудь обратит внимание на тренера Дмитрий Аленичева..
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paracetamol
1617972362
Ну насмешил, так насмешил. Свинарник по тебе плачет!
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Spirit_78
1617975189
Самомнение зашкаливает у человека.
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vladimir-7
1617977571
Ну и сны видит Аленичев, представить невозможно, что Зенит или ЦСКА пригласят тебя тренером в свои клубы. Дима, не пей бормотуху и не кури травку и сны будут реальные, иначе пригласят в Кащенко в палату №6.
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river31
1617978079
Ну и слава богу... Можно вздохнуть спокойно.))))
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ilichkadr
1617980374
Алень, тебя даже в свинарник не позовут. Ты для Федуна персона-нон-грата, поэтому губёшки особо не раскатывай.
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