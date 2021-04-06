Кейта может перейти из «Ливерпуля» в «Лестер»

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта стал трансферной целью «Лестера».

По информации Football Insider, переход гвинейца может состояться летом за сумму около 30 миллионов фунтов.

Главному тренеру «Лестера» Брендану Роджерсу нравится игра 26-летнего хавбека, и он настаивает на его подписании.