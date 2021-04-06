Рыбин: «Губернатор подставил «Тамбов», РПЛ, РФС, футболистов. Всем наобещал и исчез после выборов»

Защитник «Кубани» Алексей Рыбин, ранее игравший за «Тамбов», прокомментировал ситуацию с долгами в тамбовском клубе.

«Эта тема полностью зона ответственности губернатора Тамбовской области Александра Никитина и его заместителя Олега Иванова. И вопрос не в том, бюджетная команда или нет, пандемия или что-то еще. Здесь вопрос исключительно человеческой совести и мужского воспитания. Способности отвечать за свои слова.

Уже много раз говорилось о той встрече с губернатором Никитиным, которая состоялась у нас летом прошлого года перед игрой с ЦСКА. Я также присутствовал на ней, как и другие футболисты «Тамбова». Любой из тех, кто встречался тогда с губернатором, подтвердит, что были сказаны слова о погашении долга, небольшом увеличении бюджета и строительстве стадиона.

И вопрос именно в честности и способности нести ответственность за свои слова. Было бы гораздо лучше, если бы тогда губернатор прямо объяснил, что в Тамбове нет возможности иметь команду РПЛ. Нет возможности или желания, не важно.

Были бы предприняты определенные действия, кто-то покинул бы команду, но не было бы никаких долгов и разбирательств, которые есть сейчас. А так получается губернатор подставил всех: руководство клуба, РПЛ, РФС, футболистов. Всем наобещал и исчез после выборов. Нормально это? Вопрос, как говорится, риторический…

А вопрос по существу такой: совесть есть у Александра Никитина или нет? И этот человек руководит далеко не последним, достаточно крупным регионом страны. Разумеется, мы в любом случае рассчитываем, что нам отдадут заработанное и будем бороться за свое до конца», – цитирует Рыбина Sport24.

«Тамбов» занимает последнее место в таблице РПЛ по итогам 24 туров.

Тамбовчане могли зимой сняться с чемпионата из-за финансовых проблем.

По информации «РБ-Спорта», «Тамбов» не подал заявку на лицензирование для участия в следующем розыгрыше РПЛ или ФНЛ.

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