Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    «Уверен, этот судья получит премию». Роберто Карлос – об арбитре матча «Барселона» – «Вальядолид»

    Бывший защитник «Реала» и «Анжи» Роберто Карлос прокомментировал удаление полузащитника «Вальядолида» Оскара Плано на 79-й минуте матча 29-го тура Примеры с «Барселоной» (0:1).

    Хавбек получил прямую красную карточку за фол на Усмане Дембеле при счете 0:0.

    «Уверен, что этот арбитр получит премию после сегодняшнего матча», – написал Карлос в твиттере.

    • «Барселона» забила победный гол на 90-й минуте – отличился Дембеле.
    • Каталонский клуб поднялся на второе место в Примере и отстает от лидирующего «Атлетико» на одно очко.

    «Очевидное ограбление. Немыслимый позор». Мэр Вальядолида – об удалении в игре с «Барселоной»

    «Это не красная». Экс-судья Оливер – об удалении у «Вальядолида» в матче с «Барселоной»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Роберто Карлоса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:22
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84311
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru