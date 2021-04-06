«Уверен, этот судья получит премию». Роберто Карлос – об арбитре матча «Барселона» – «Вальядолид»

Бывший защитник «Реала» и «Анжи» Роберто Карлос прокомментировал удаление полузащитника «Вальядолида» Оскара Плано на 79-й минуте матча 29-го тура Примеры с «Барселоной» (0:1).

Хавбек получил прямую красную карточку за фол на Усмане Дембеле при счете 0:0.

«Уверен, что этот арбитр получит премию после сегодняшнего матча», – написал Карлос в твиттере.

«Барселона» забила победный гол на 90-й минуте – отличился Дембеле.

Каталонский клуб поднялся на второе место в Примере и отстает от лидирующего «Атлетико» на одно очко.

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