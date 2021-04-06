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  • «Уверен, этот судья получит премию». Роберто Карлос – об арбитре матча «Барселона» – «Вальядолид»

«Уверен, этот судья получит премию». Роберто Карлос – об арбитре матча «Барселона» – «Вальядолид»

6 апреля 2021, 10:22
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Бывший защитник «Реала» и «Анжи» Роберто Карлос прокомментировал удаление полузащитника «Вальядолида» Оскара Плано на 79-й минуте матча 29-го тура Примеры с «Барселоной» (0:1).

Хавбек получил прямую красную карточку за фол на Усмане Дембеле при счете 0:0.

«Уверен, что этот арбитр получит премию после сегодняшнего матча», – написал Карлос в твиттере.

  • «Барселона» забила победный гол на 90-й минуте – отличился Дембеле.
  • Каталонский клуб поднялся на второе место в Примере и отстает от лидирующего «Атлетико» на одно очко.

«Очевидное ограбление. Немыслимый позор». Мэр Вальядолида – об удалении в игре с «Барселоной»

«Это не красная». Экс-судья Оливер – об удалении у «Вальядолида» в матче с «Барселоной»

Источник: твиттер Роберто Карлоса
Испания. Примера Барселона Вальядолид Карлос Роберто
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