«Очевидное ограбление. Немыслимый позор». Мэр Вальядолида – об удалении в игре с «Барселоной»

Очевидное ограбление - это немыслимо! У мэра Вальядолида украли мозг!
Мэр Вальядолида Оскар Пуэнте прокомментировал удаление полузащитника «Вальядолида» Оскара Плано на 79-й минуте матча с «Барселоной» (0:1).
Хавбек получил прямую красную карточку за фол на Усмане Дембеле при счете 0:0.
«Очевидное ограбление. Это немыслимый позор», – написал Пуэнте в твиттере.
- «Барселона» забила победный гол на 90-й минуте – отличился Дембеле.
- Каталонский клуб поднялся на второе место в Примере и отстает от лидирующего «Атлетико» на одно очко.