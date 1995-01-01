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    «Очевидное ограбление. Немыслимый позор». Мэр Вальядолида – об удалении в игре с «Барселоной»

    Мэр Вальядолида Оскар Пуэнте прокомментировал удаление полузащитника «Вальядолида» Оскара Плано на 79-й минуте матча с «Барселоной» (0:1).

    Хавбек получил прямую красную карточку за фол на Усмане Дембеле при счете 0:0.

    «Очевидное ограбление. Это немыслимый позор», – написал Пуэнте в твиттере.

    • «Барселона» забила победный гол на 90-й минуте – отличился Дембеле.
    • Каталонский клуб поднялся на второе место в Примере и отстает от лидирующего «Атлетико» на одно очко.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Оскара Пуэнте

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    Сегодня, 07:52
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2840

      Snek 2 часа назад

      Очевидное ограбление - это немыслимо! У мэра Вальядолида украли мозг!

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      Рейтинг: -996

      СуперПАВ9 > Snek 23 минуты назад

      Мозг видимо у тебя украли

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      Рейтинг: +1015

      Benifacto 3 часа назад

      я бы еще и на матчей 5 запретил ему играть чтоб подумал!!!
      он был обязан его перепрыгнуть! как в случае с вратарем!!!!
      я бы посмотрел на этого мэра если бы его сыну так прилетело....

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      Рейтинг: +11661

      Skull_Boy 3 часа назад

      Я смотрел только 1й тайм и увидел, как горе-игроки мэра ровно 19 минут из 45 валялись на поле играя в симуляции

      0
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      Рейтинг: +115

      АлексOZ 4 часа назад

      если бы мэру так прилетело (и при повторе это выглядело как умышленное действие) коленом в жбан, я думаю он бы так не возмущался
      лежал и тихонько бы поскуливал

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      Рейтинг: -996

      СуперПАВ9 > АлексOZ 3 часа назад

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