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    «Это не красная». Экс-судья Оливер – об удалении у «Вальядолида» в матче с «Барселоной»

    Бывший арбитр Андухар Оливер прокомментировал удаление полузащитника «Вальядолида» Оскара Плано в матче 29-го тура Примеры с «Барселоной» (0:1).

    Хавбек получил прямую красную карточку на 79-й минуте за фол на Усмане Дембеле при счете 0:0.

    «Судья был очень несправедлив по отношению к «Вальядолиду». Нарушение на Дембеле – это не красная карточка.

    «Барселона» бежала в атаку и футболиста сбили, но там не было чрезмерной грубости», – цитирует Оливера Marca.

    • «Барселона» забила победный гол на 90-й минуте – отличился Дембеле.
    • Каталонский клуб поднялся на второе место в Примере и отстает от лидирующего «Атлетико» на одно очко.

    «Очевидное ограбление. Немыслимый позор». Мэр Вальядолида – об удалении в игре с «Барселоной»

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2840

      Snek 1 час назад

      Умышлено коленом в жбан - это не красная? Футбол с кикбоксингом перепутали?

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      Рейтинг: +2632

      neveldomha 3 часа назад

      Барсу тянут за уши в лигу чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +11612

      Cules2013 > neveldomha 1 час назад

      если матч не видел, то лучше воздержаться от обсуждения того, в чём не разбираешься
      в первом тайме судья не увидел в упор 2 нарушения игроков Вальядолида на Месси перед своей штрафной, а потом и вовсе был чистый фол на Десте, который уже одной ногой заступил на линию штрафной - это пенальти. Судья даже повтор не стал смотреть.
      А по поводу удаления - ошибка судьи в том, что он не того удалил игрока - Плано должен был получить жёлтую за своё нарушение, а вот Гонсалес ударил ногой лежачего Дембеле - это минимум жёлтая, а у Гонсалеса уже одна была. Гонсалеса нужно было удалять. И опять ВАР ничего нигде не увидел.
      Всей судейской бригаде минус за этот матч. У Барсы претензий должно быть не меньше, чем у Вальядолида. Никто никого никуда не тянул. Хватит уже вот эти школоглорские заготовки писать. Не надоело годами одни и те же вбросы накидывать?

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      Рейтинг: -996

      СуперПАВ9 > Cules2013 24 минуты назад

      Я видел и полностю согласен барсу тянут судьи

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      Рейтинг: +462

      Alejandrrro 4 часа назад

      Барса не может - судья поможет (даже когда нужно 6:1 выиграть)

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