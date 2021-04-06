«Это не красная». Экс-судья Оливер – об удалении у «Вальядолида» в матче с «Барселоной»

Бывший арбитр Андухар Оливер прокомментировал удаление полузащитника «Вальядолида» Оскара Плано в матче 29-го тура Примеры с «Барселоной» (0:1).
Хавбек получил прямую красную карточку на 79-й минуте за фол на Усмане Дембеле при счете 0:0.
«Судья был очень несправедлив по отношению к «Вальядолиду». Нарушение на Дембеле – это не красная карточка.
«Барселона» бежала в атаку и футболиста сбили, но там не было чрезмерной грубости», – цитирует Оливера Marca.
- «Барселона» забила победный гол на 90-й минуте – отличился Дембеле.
- Каталонский клуб поднялся на второе место в Примере и отстает от лидирующего «Атлетико» на одно очко.
«Очевидное ограбление. Немыслимый позор». Мэр Вальядолида – об удалении в игре с «Барселоной»
Источник: Marca