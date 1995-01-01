Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    «Краснодар» утвердил отставку Мусаева

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев официально покидает пост. Это его личное желание.

    «После матча с «Ахматом» (0:5) главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство клуба пошло навстречу его решению. Имя нового главного тренера «быков» будет объявлено в ближайшие дни.

    Под руководством Мурада Мусаева «Краснодар» дважды выигрывал бронзовые медали РПЛ и впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. «Краснодар» благодарит Мурада Олеговича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере», – говорится в релизе краснодарцев.

    • «Краснодар» идет в таблице 10-м.
    • Мусаев фактически тренировал «Краснодар» с 2018 года.
    • Следующий соперник краснодарцев – «Арсенал» (11 апреля).

    Мусаев объявил об отставке из «Краснодара»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Краснодара»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:43
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +533

      Адриатическая свинья 21 минуту назад

      Там галицкий главный тренер, что с этого спрашивать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8305

      NewLife 58 минут назад

      Клубы, которым надо искать тренера: Спартак, Цска, Краснодар, Уфа ? Может один сезон без тренеров вообще попробовать, думаю, и синит не будет возражать.))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +533

      Адриатическая свинья > NewLife 20 минут назад

      Ты прав, зачем сырдыху тренер, если есть мазут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2829

      Snek 1 час назад

      Очень было похоже на слив Мусаева, видимо, чем-то он игроков уже совсем не устраивал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1898

      ААМ 1 час назад

      Что и требовалось доказать. Сплавили и поделом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1965

      Krasnodar 123 1 час назад

      Мусаев ушел! Хорошо он последнее время "просел" это понятно! Но, где игроки? С них спрашивать руководство клуба не собирается? Легко свалить все на тренера.Они же выходят играть! Хотя-бы себя уважать они должны? Позор, а не игра. Самоотдачи ноль. Играть не хотим, а зарплату дай. 90% состава вон из ФК КРАСНОДАР, не позорьте клуб и себя. ДАРМОЕДЫ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12425

      JTherry 1 час назад

      Хашиг после 1:6 со Спартаком с пеной у рта доказывал, что они не уволят ручного Мусаева, даже если тот проиграет все матчи до конца сезона, видимо, Мусаеву самому осточертело то положение, в котором он оказался, когда легионеры видят в нем пустое место... на будущий сезон клуб ждет обновление состава - 10 человек под вопросом на выход, из них точно - Камболов, Ари, Оллсон, Стоцкий, Берг и Вильена...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10268

      paracetamol > JTherry 1 час назад

      Валера в Ростове выгнал половину бездельников, и ничего, клуб смотрится.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12425

      JTherry > paracetamol 1 час назад

      давай только без "сказок про Валеру"... Ростов не частный клуб в отличие от Краснодара и "выгонять" Валера никого не мог, клуб оптимизировал свой (гос)бюджет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2427

      PAREVG. 1 час назад

      Чего и следовало ожидать...
      С начала сезона было видно, что Мусаев не управляет командой.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1254

      GM 1 час назад

      Ну что, ждем пришествия Гончаренко?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +849

      Нас Много 1 час назад

      Пора Галицкому лицензию PRO получать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17982

      slavutiq70 2 часа назад

      Ну теперь главное грамотно выбрать нового главного, а то можем потерять интересную команду,,,падать легко возвращаться на верх трудно,,,

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2427

      PAREVG. > slavutiq70 1 час назад

      Тут вопрос не в том кого тренером назначить, по слухам, именно Галицкий все решает, кому и где играть, по какой схеме, и т.д.
      А Мусаев был просто ширмой

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84132
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru