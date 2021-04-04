«Краснодар» утвердил отставку Мусаева

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев официально покидает пост. Это его личное желание.

«После матча с «Ахматом» (0:5) главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство клуба пошло навстречу его решению. Имя нового главного тренера «быков» будет объявлено в ближайшие дни.

Под руководством Мурада Мусаева «Краснодар» дважды выигрывал бронзовые медали РПЛ и впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. «Краснодар» благодарит Мурада Олеговича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере», – говорится в релизе краснодарцев.

«Краснодар» идет в таблице 10-м.

Мусаев фактически тренировал «Краснодар» с 2018 года.

Следующий соперник краснодарцев – «Арсенал» (11 апреля).

Мусаев объявил об отставке из «Краснодара»