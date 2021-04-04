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«Краснодар» утвердил отставку Мусаева

4 апреля 2021, 10:43
26

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев официально покидает пост. Это его личное желание.

«После матча с «Ахматом» (0:5) главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство клуба пошло навстречу его решению. Имя нового главного тренера «быков» будет объявлено в ближайшие дни.

Под руководством Мурада Мусаева «Краснодар» дважды выигрывал бронзовые медали РПЛ и впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. «Краснодар» благодарит Мурада Олеговича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере», – говорится в релизе краснодарцев.

  • «Краснодар» идет в таблице 10-м.
  • Мусаев фактически тренировал «Краснодар» с 2018 года.
  • Следующий соперник краснодарцев – «Арсенал» (11 апреля).

Мусаев объявил об отставке из «Краснодара»

Источник: официальный сайт «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (26)
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Январь 59
1617526051
При всех моих симпатиях к родному клубу, никак не ожидал, что возможен бунт в клубе. Даже не представляю , как можно допустить такой поворот событий в частном клубе. Это не бюджетная Кубань, это созданный на ровном месте футбольный клуб , со своей академией и стадионом. Здесь все игроки приглашены играть на деньги только одного человека. Только он решает, кто будет тренировать и кому какие платить деньги. Если какие то папики +ушлые агенты хотят заработать на молодых талантах, то пусть для начала оплатят затраты на воспитание и подготовку молодого игрока. Нужно разбираться от начала , кто вообще посмел устроить бунт? Кто организовал эту ситуацию? Нет бунта оправданного и неизбежного, бунт и условия его возникновение создают люди своей без грамотностью и алчностью. Мне искренне жалко Сергея Николаевича Галицкого. Вложены непомерно огромные деньги, а за это получил публичную смачную пощёчину от своих игроков, которые слили важные игры.
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Отжогин
1617526187
И это было единственно верное решение. Мне сейчас "Краснодар" чем-то напоминает "Анжи" со всеми звездами накануне распродажи. Так же: тренер - побоку, продували всем подряд. Только Гус Магомедкеримыч (бывший Иваныч) оттуда вовремя сбежал.
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slavа0508
1617526403
Ну теперь главное грамотно выбрать нового главного, а то можем потерять интересную команду,,,падать легко возвращаться на верх трудно,,,
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Нас Много
1617527041
Пора Галицкому лицензию PRO получать...
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PAREVG.
1617527762
Чего и следовало ожидать... С начала сезона было видно, что Мусаев не управляет командой.
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JTherry
1617528080
Хашиг после 1:6 со Спартаком с пеной у рта доказывал, что они не уволят ручного Мусаева, даже если тот проиграет все матчи до конца сезона, видимо, Мусаеву самому осточертело то положение, в котором он оказался, когда легионеры видят в нем пустое место... на будущий сезон клуб ждет обновление состава - 10 человек под вопросом на выход, из них точно - Камболов, Ари, Оллсон, Стоцкий, Берг и Вильена...
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Krasnodar 123
1617529378
Мусаев ушел! Хорошо он последнее время "просел" это понятно! Но, где игроки? С них спрашивать руководство клуба не собирается? Легко свалить все на тренера.Они же выходят играть! Хотя-бы себя уважать они должны? Позор, а не игра. Самоотдачи ноль. Играть не хотим, а зарплату дай. 90% состава вон из ФК КРАСНОДАР, не позорьте клуб и себя. ДАРМОЕДЫ!
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ААМ
1617529929
Что и требовалось доказать. Сплавили и поделом.
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Snek
1617529948
Очень было похоже на слив Мусаева, видимо, чем-то он игроков уже совсем не устраивал.
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NewLife
1617530165
Клубы, которым надо искать тренера: Спартак, Цска, Краснодар, Уфа ? Может один сезон без тренеров вообще попробовать, думаю, и синит не будет возражать.))
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