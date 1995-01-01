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    Мусаев объявил об отставке из «Краснодара»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев покидает пост. Об этом он сообщил после матча с «Ахматом» (0:5).

    «Сегодня был мой последний матч во главе «Краснодар». После игры я поговорил с руководством о своeм уходе. Это уже второй разговор, первый был после «Спартака». Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия.

    Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность Сергею Николаевичу Галицкому за его поддержку и доверие. Спасибо всем болельщикам, три года я чувствовал вашу поддержку, вне зависимости от побед или поражений. «Краснодар» – мой родной клуб и город, я всегда отдавал всего себя работе и достижению результата, был честен с командой и болельщиками. Клуб навсегда в моем сердце, искренне желаю ему новых побед и достижений!» – сказал тренер.

    • «Краснодар» идет в таблице 10-м.
    • Мусаев фактически тренировал «Краснодар» с 2018 года.
    • Под его руководством клуб выходил в групповой этап Лиги чемпионов.

    Журналист Алланазаров: «Мусаев покидает пост главного тренера «Краснодара». Основной кандидат на замену – Гончаренко»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 23:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1955

      Бриг 8 минут назад

      Футбол бизнес жесткий-не смог -уходи. Зря тянули так долго.

      0
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      Рейтинг: +20517

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Однако, печально, но закономерно.

      0
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