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Мусаев объявил об отставке из «Краснодара»

3 апреля 2021, 23:15
26

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев покидает пост. Об этом он сообщил после матча с «Ахматом» (0:5).

«Сегодня был мой последний матч во главе «Краснодар». После игры я поговорил с руководством о своeм уходе. Это уже второй разговор, первый был после «Спартака». Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия.

Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность Сергею Николаевичу Галицкому за его поддержку и доверие. Спасибо всем болельщикам, три года я чувствовал вашу поддержку, вне зависимости от побед или поражений. «Краснодар» – мой родной клуб и город, я всегда отдавал всего себя работе и достижению результата, был честен с командой и болельщиками. Клуб навсегда в моем сердце, искренне желаю ему новых побед и достижений!» – сказал тренер.

  • «Краснодар» идет в таблице 10-м.
  • Мусаев фактически тренировал «Краснодар» с 2018 года.
  • Под его руководством клуб выходил в групповой этап Лиги чемпионов.

Журналист Алланазаров: «Мусаев покидает пост главного тренера «Краснодара». Основной кандидат на замену – Гончаренко»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (26)
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DOCTOR PENALTY
1617482362
Однако, печально, но закономерно.
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Бриг
1617482851
Футбол бизнес жесткий-не смог -уходи. Зря тянули так долго.
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житель СПб
1617486185
Ключевые слова - он выводил команду в Лигу Чемпионов. До него это не делал в Краснодаре никто. Хочу пожелать ему удачи!
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evgevg13
1617507139
Свершилось...
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oyabun
1617511442
Свершилось наконец таки. На благо всем. Краснодару - новых побед и достойного высокого места среди наших Грандов.
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Рубинище
1617512212
Пошла жара- 2 отставки за тур. До этого Гончаренко. Гонка накаляется. Внизу таблицы тоже войнища за выживание. А Краснодару взять Бердыева и спокойно готовиться к чемпионству на следующий год, этот остаток сезона , пусть команда привыкает к требованиям нового г.т спокойно и без нервотрёпок- так как ек уже не светят
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portero
1617513325
Наконец-то свершилось... как пессимист скажу хуже уже некуда было, жаль так долго этот тренер был в команде...
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zigbert
1617521535
Вроде бы и игроки в Краснодаре неплохие и в ЛЧ сыграли лучше всех. Но что то пошло не так. Время покажет кто был прав.
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владимир миронов
1617526831
Было и хорошее, и плохое, сезон на сезон не приходится. Но перемены назрели и дальше тянуть нельзя. Обязательно нужна встряска команде. Короче, что ни делается--все к лучшему.
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radist_21
1617537809
У меня, как болельщика Краснодара двоякие чувства. Вроде парень и хотел что то сделать, и иногда очень получалось, вспомним матчи с Севильей, Веленсией, Порту, но весенняя часть сезона дикий провал. Я заметил одну деталь в раздевалке после очень удачных матчей, Мусаев очень холодно поздравлял игроков, на эмоции явно скупился. Так нельзя. Второе, кадровая политика, обороны нет, да и все нормально, берут полузащитников, с вратарями вообще пипец, отдают Крицюка, который как минимум не хуже Сафонова, берут Городова, что в умах руководства клуба, большущий вопрос!
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