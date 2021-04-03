Мусаев объявил об отставке из «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев покидает пост. Об этом он сообщил после матча с «Ахматом» (0:5).

«Сегодня был мой последний матч во главе «Краснодар». После игры я поговорил с руководством о своeм уходе. Это уже второй разговор, первый был после «Спартака». Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия.

Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность Сергею Николаевичу Галицкому за его поддержку и доверие. Спасибо всем болельщикам, три года я чувствовал вашу поддержку, вне зависимости от побед или поражений. «Краснодар» – мой родной клуб и город, я всегда отдавал всего себя работе и достижению результата, был честен с командой и болельщиками. Клуб навсегда в моем сердце, искренне желаю ему новых побед и достижений!» – сказал тренер.

«Краснодар» идет в таблице 10-м.

Мусаев фактически тренировал «Краснодар» с 2018 года.

Под его руководством клуб выходил в групповой этап Лиги чемпионов.

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