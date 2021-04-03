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  • Журналист Алланазаров: «Мусаев покидает пост главного тренера «Краснодара». Основной кандидат на замену – Гончаренко»

Журналист Алланазаров: «Мусаев покидает пост главного тренера «Краснодара». Основной кандидат на замену – Гончаренко»

3 апреля 2021, 22:08
34

«Краснодар» увольняет главного тренера Мурада Мусаева. Информацию сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

«Мусаев покидает свой пост. Основной кандидат – Виктор Гончаренко, но есть и другие претенденты», – написал инсайдер.

  • Несколько часов назад «Краснодар» уступил «Ахмату» со счетом 0:5.
  • «Краснодар» идет в таблице 10-м.
  • Мусаев фактически тренирует «Краснодар» с 2018 года.

Мусаев – после разгрома от «Ахмата»: «Вина тренера. Уйду, если так будет лучше для команды»

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Краснодар Гончаренко Виктор Мусаев Мурад
Комментарии (34)
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Taps
1617477042
Давно пора было козлину выгнать. Пусть набирается опыта в ПФЛ.
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хряк СМ
1617478756
Краснодарские уже предполагали эту рокировку.
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slavа0508
1617478876
Гончаренко конечно не лучший вариант, а там не знаю смотря на что хочет претендовать Краснодар,,,
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Вомбат
1617482013
Ганчаренко тренер неплохой. Но тоже ручной. При нем неадекватный хозяин будет продолжать разрушение собственного детища.
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Алекс636363
1617484470
шило на мыло. такой команде нужен тренер типа клоппа
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sobaka120982
1617509248
Ну тогда Краснодар будет биться за выход в фнл
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portero
1617513990
Экономичный вариант? Тогда может и Юран подойдёт, он товарищ эмоциональный, кажется Быкам сильно этого нехватает....
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Taps
1617520558
Дурачьё, не берите Гончаренко.
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sochi-2013
1617536638
Национальная русская игра- раскидываем по площадке грабли, завязываем глаз и играем в пятнашки. Аленичев в тандеме с Тихоновым.
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Дедуктор
1617537124
Ганчаренко с ленивцами и дегенератами - обитателями конюшни - сумел вполне достойный результат показать. С таким мощным составмо, как у быков, он может добиться гораздо большего. По крайней мере, в защите он быков играть научит. Это, как минимум.
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