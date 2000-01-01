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    Журналист Алланазаров: «Мусаев покидает пост главного тренера «Краснодара». Основной кандидат на замену – Гончаренко»

    «Краснодар» увольняет главного тренера Мурада Мусаева. Информацию сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    «Мусаев покидает свой пост. Основной кандидат – Виктор Гончаренко, но есть и другие претенденты», – написал инсайдер.

    • Несколько часов назад «Краснодар» уступил «Ахмату» со счетом 0:5.
    • «Краснодар» идет в таблице 10-м.
    • Мусаев фактически тренирует «Краснодар» с 2018 года.

    Мусаев – после разгрома от «Ахмата»: «Вина тренера. Уйду, если так будет лучше для команды»

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 22:08
    Комментарии26
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      Рейтинг: +8008

      Вомбат 21 минуту назад

      Ганчаренко тренер неплохой. Но тоже ручной. При нем неадекватный хозяин будет продолжать разрушение собственного детища.

      0
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      Рейтинг: +1908

      ySS 46 минут назад

      То, что написал ынсайдер, ещё не официальная отставка.
      Спасать сезон Краснодару пожалуй уже поздно, до еврокубков далековато.
      Есть время подумать над принятием решения.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6536

      САДЫЧОК 55 минут назад

      Конечно - это слив ! Самое печальное , что Гончаренко намного слабее...

      0
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      Рейтинг: +17968

      slavutiq70 1 час назад

      Гончаренко конечно не лучший вариант, а там не знаю смотря на что хочет претендовать Краснодар,,,

      0
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      Рейтинг: +158

      хряк СМ 1 час назад

      Краснодарские уже предполагали эту рокировку.

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      Рейтинг: +1955

      Бриг 1 час назад

      Мусаев все время был загадочным персонажем. Работал без лицензии, имел право на любую ошибку, которых наделал немеряно. Некоторые думают, что он внебрачный сын, но я им не верю. Думаю, это просто благотворительность Галицкого-просто помочь такому пареньку с улицы, чтобы всегда был благодарен.

      0
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      Рейтинг: +844

      Вальдемар IV 1 час назад

      теперь черед бульбаша садиться на кулак галицкому

      0
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      Рейтинг: +19695

      bset 1 час назад

      Ну это будет смешно после заявлений о том, что "Мы Мусаева никогда не уволим". А по поводу Ганчаренко не такой, кстати, плохой вариант. Он тренер опытный, футбол ставит интересный, да и в Краснодаре игроки более возрастные. Не удивлюсь, если у него в Краснодаре получится, а неудача в ЦСКА станет лишь исключением в его карьере.

      2
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      Рейтинг: +14634

      derrik2000 1 час назад

      "Основной кандидат – Виктор Гончаренко, но есть и другие претенденты"

      Если бы меня спросили, то я бы руководствовался принципом "Новое - хорошо забытое старое".
      То есть, выбирал бы между Гончаренко и Кононовым, который и привил командам Кубани "спартаковский" стиль.

      1
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      Рейтинг: +6093

      житель СПб > derrik2000 1 час назад

      Кстати, Кононова можно рассмотреть! Но не Гончаренко.

      0
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      Рейтинг: +697

      Бенедиктус > derrik2000 1 час назад

      Только Кононов или Юран. Только эти двое смогут сделать из Краснодара великий клуб.

      1
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      Рейтинг: +14634

      derrik2000 > Бенедиктус 58 минут назад

      Юран тоже был бы отличным выбором. Игрочки-то мастеровитые собраны. Им бы ВОЛИ и спортивной злости вместе с отличной физподготовкой...

      0
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      Рейтинг: +697

      Бенедиктус > derrik2000 49 минут назад

      Нужно Кононову с Юраном тандемом поработать. Кононов ставит игру, а Юран мотивирует игроков.

      0
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      Рейтинг: +14634

      derrik2000 > Бенедиктус 43 минуты назад

      Не-е-е-е... Не поолучится.
      И тот, и другой уже узнали, что у ГТ зарплата намного выше, чем у простого тренера.
      Никто из ни не согласится быть вторым.
      И из-за денег тоже.

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      Рейтинг: +6093

      житель СПб 1 час назад

      Все! Добили Галицкого. Но выбор Гончаренко, если он произойдет - это шаг назад. Хаос в ЦСКА в последние годы должен чему-то научить. Я бы попытался на месте Галицкого Федотова уговорить - а пока выбрал временный вариант. Но принимать решение только ему...

      1
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      Рейтинг: +12415

      JTherry > житель СПб 1 час назад

      а зачем Федотову нужно покидать Сочи и чем в Краснодаре лучше? лучшее, конечно, враг хорошего, но в данном случае это еще надо доказать результатом...

      0
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      Рейтинг: +844

      Вальдемар IV > JTherry 1 час назад

      все лучше, чем в тушино на полгодика сходить и пропасть как тренер

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      Рейтинг: +12422

      Garrincha58 > житель СПб 1 час назад

      Федотов должен тренировать Зенит,а Семак пусть добивает сборную

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