Журналист Алланазаров: «Мусаев покидает пост главного тренера «Краснодара». Основной кандидат на замену – Гончаренко»

«Краснодар» увольняет главного тренера Мурада Мусаева. Информацию сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

«Мусаев покидает свой пост. Основной кандидат – Виктор Гончаренко, но есть и другие претенденты», – написал инсайдер.

Несколько часов назад «Краснодар» уступил «Ахмату» со счетом 0:5.

«Краснодар» идет в таблице 10-м.

Мусаев фактически тренирует «Краснодар» с 2018 года.

Мусаев – после разгрома от «Ахмата»: «Вина тренера. Уйду, если так будет лучше для команды»