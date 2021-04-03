Журналист Алланазаров: «Мусаев покидает пост главного тренера «Краснодара». Основной кандидат на замену – Гончаренко»

«Краснодар» увольняет главного тренера Мурада Мусаева. Информацию сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
«Мусаев покидает свой пост. Основной кандидат – Виктор Гончаренко, но есть и другие претенденты», – написал инсайдер.
- Несколько часов назад «Краснодар» уступил «Ахмату» со счетом 0:5.
- «Краснодар» идет в таблице 10-м.
- Мусаев фактически тренирует «Краснодар» с 2018 года.
Мусаев – после разгрома от «Ахмата»: «Вина тренера. Уйду, если так будет лучше для команды»
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова