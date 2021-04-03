Мусаев – после разгрома от «Ахмата»: «Вина тренера. Уйду, если так будет лучше для команды»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после матча 24-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:5). Он готов уйти.

«Ещe после матча со «Спартаком» я говорил с руководством. Я сказал, что уйду, если так будет лучше для команды, я готов был сделать это в тот же день. Вы слышали ответ руководства. Я дорожу своей работой, люблю свою работу. Это мой город, я вырос здесь как тренер. Я мечтаю о том, чтобы добыть первые трофеи с клубом, принести новые победы.

Меня самого категорически не устраивает данная ситуация. Вы думаете, что я спокойно сижу и держусь за своe место? Я понимаю, что сложившаяся ситуация, все эти поражения — вина тренера. В первую очередь я должен поговорить с президентом клуба», – сказал Мусаев.