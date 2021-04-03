Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мусаев – после разгрома от «Ахмата»: «Вина тренера. Уйду, если так будет лучше для команды»

Мусаев – после разгрома от «Ахмата»: «Вина тренера. Уйду, если так будет лучше для команды»

3 апреля 2021, 19:17
26

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после матча 24-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:5). Он готов уйти.

«Ещe после матча со «Спартаком» я говорил с руководством. Я сказал, что уйду, если так будет лучше для команды, я готов был сделать это в тот же день. Вы слышали ответ руководства. Я дорожу своей работой, люблю свою работу. Это мой город, я вырос здесь как тренер. Я мечтаю о том, чтобы добыть первые трофеи с клубом, принести новые победы.

Меня самого категорически не устраивает данная ситуация. Вы думаете, что я спокойно сижу и держусь за своe место? Я понимаю, что сложившаяся ситуация, все эти поражения — вина тренера. В первую очередь я должен поговорить с президентом клуба», – сказал Мусаев.

  • «Краснодар» идет в таблице 10-м.
  • «Ахмат» занимает строчку ниже.
  • Мусаев фактически тренирует «Краснодар» с 2018 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ахмат Мусаев Мурад
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Кузьмич на трибуне
1617468332
Так будет для команды лучше. а по окончании сезона и пол команды разогнать
Ответить
Skull_Boy
1617468389
Ты свалить должен был еще 2 года тому назад и видимо 0-5 дома не от самой сильной команды это еще не пробитие дна, а может быть еще хуже ну тогда иди на рекорд на 0-7 от Тамбова
Ответить
serglider
1617468675
Походу мы наблюдаем закат футбола в Краснодаре... Галицкий понял, что тупо выкидывает деньги на ветер, пытаясь выстроить клуб европейского уровня и забил банально болт на свое детище. Другого объяснения, почему Мусаев еще у руля, лично у меня, нет!
Ответить
real1806
1617471090
На самом деле пора команде обновится и не только тренером!
Ответить
житель СПб
1617471952
Да, пора уходить... Клуб надо спасать.
Ответить
Юрий Крутько
1617472245
Мусаев,напиши заявление об увольнении,будь мужиком и так очень,очень поздно...Давно нет не игры не результата...
Ответить
derrik2000
1617472902
"я вырос здесь как тренер. Я мечтаю о том, чтобы добыть первые трофеи с клубом, принести новые победы." О-хо-хо, а-ха-ха!!!! "Вы думаете, что я спокойно сижу и держусь за своe место?" Именно ТО, что держишься за место, ты и озвучил ранее, когда после предыдущих бездарных поражений тебе задавали этот вопрос. В прочем вот и твой ответ, подтверждающий предыдущее моё предложение: "В первую очередь я должен поговорить с президентом клуба", – сказал Мусаев."
Ответить
Retiremen_VMF
1617473018
Сергей Николаевич, лично тебе не стыдно когда тебя мокают в дерьмо твои же работнички? Где армянская гордость?
Ответить
Retiremen_VMF
1617473182
А если на Зенит да пустой стадион, может тогда руководитель хоть что то заметит?
Ответить
Wanderer79
1617473594
После таких игр, таких поражений, уходят молча и без лишних разговоров...
Ответить
Главные новости
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
3
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
3
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
4
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
12
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
11
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
7
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
4
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
12
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
9
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
18
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
7
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
4
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
12
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
9
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
18
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
145
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:58
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
1
Бубнов высказался о травме лидера «Краснодара»
16:43
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
4
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 29 августа 2026
16:22
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
1
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
1
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»
15:30
14
Стало известно, сколько матчей пропустит травмированный Кисляк
15:15
2
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
1
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
5
Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»
14:21
3
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
14
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
5
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 29 августа 2026
13:49
12
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
6
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
10
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+