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    Мусаев – после разгрома от «Ахмата»: «Вина тренера. Уйду, если так будет лучше для команды»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после матча 24-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:5). Он готов уйти.

    «Ещe после матча со «Спартаком» я говорил с руководством. Я сказал, что уйду, если так будет лучше для команды, я готов был сделать это в тот же день. Вы слышали ответ руководства. Я дорожу своей работой, люблю свою работу. Это мой город, я вырос здесь как тренер. Я мечтаю о том, чтобы добыть первые трофеи с клубом, принести новые победы.

    Меня самого категорически не устраивает данная ситуация. Вы думаете, что я спокойно сижу и держусь за своe место? Я понимаю, что сложившаяся ситуация, все эти поражения — вина тренера. В первую очередь я должен поговорить с президентом клуба», – сказал Мусаев.

    • «Краснодар» идет в таблице 10-м.
    • «Ахмат» занимает строчку ниже.
    • Мусаев фактически тренирует «Краснодар» с 2018 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5201

      Томик 44 секунды назад

      Давно уже пора. Что значит "если"?

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      Рейтинг: +24

      Shamil79 3 минуты назад

      президент считает что так и нужно....а то бы давно сменил

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      Рейтинг: +174

      ajax707 4 минуты назад

      Молодец, Мурад, это слова мужчины, таким и должен быть тренер, продолжай работать, и поможет тебе Бог!!!

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      Рейтинг: +19693

      bset 7 минут назад

      Как к мечтателю к тебе вопросов нет. Только не всегда мечты становятся явью.

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      Рейтинг: +27354

      oyabun 9 минут назад

      Достойные слова. Надеюсь президент клуба прислушает к Мусаеву и освободит его от должности. Сколько уже можно мучить столь славный клуб?

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      Рейтинг: +1211

      PassCSKA 9 минут назад

      "если так будет лучше для команды..." - ну бл.... хуже точно не будет, Мурад!!

      0
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      Рейтинг: +60

      Отжогин 13 минут назад

      От-те влёт! В первом тайме посмотрел минут ...надцать - наскучило. А Мусаеву без вопросов на выход пора. Он - отдельно, команда - отдельно.

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