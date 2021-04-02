Власти Перми возродили «Амкар». Клуб вернет профессиональный статус в сезоне-2021/22

Власти Перми зарегистрировали автономную некоммерческую организацию «Амкар-Пермь».
«Амкар» намерен подать заявку на участие в первенстве ПФЛ сезона-2021/22 до 30 апреля. После этого клуб пройдет процедуру лицензирования, а власти Перми приступят к формированию состава команды.
- Президентом клуба стал Валерий Чупраков, ранее занимавший эту должность.
- «Амкар» выступал в РПЛ с 2004 по 2018 год, после чего прекратил существование.
- РФС отозвал лицензию у клуба из-за отсутствия финансовых гарантий для участия в чемпионате.
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Источник: официальный сайт «Амкара»