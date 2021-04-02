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  • Власти Перми возродили «Амкар». Клуб вернет профессиональный статус в сезоне-2021/22

Власти Перми возродили «Амкар». Клуб вернет профессиональный статус в сезоне-2021/22

2 апреля 2021, 10:35
19

Власти Перми зарегистрировали автономную некоммерческую организацию «Амкар-Пермь».

«Амкар» намерен подать заявку на участие в первенстве ПФЛ сезона-2021/22 до 30 апреля. После этого клуб пройдет процедуру лицензирования, а власти Перми приступят к формированию состава команды.

  • Президентом клуба стал Валерий Чупраков, ранее занимавший эту должность.
  • «Амкар» выступал в РПЛ с 2004 по 2018 год, после чего прекратил существование.
  • РФС отозвал лицензию у клуба из-за отсутствия финансовых гарантий для участия в чемпионате.

«Я вернулся!» «Амкар» сравнил себя с Терминатором

Источник: официальный сайт «Амкара»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь
Комментарии (19)
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Fusballer
1617349893
Шо, опять?!
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Из Твери Леха
1617350630
Мыли, моют и будут мыть.
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Spirit_78
1617350736
Не проще ли было не убивать клуб?
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Чермындыр
1617351556
Опять кому то захотелось погреть ручонки на бюджетных средствах
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Боцман59rus
1617352037
3,14зда бюджету)))
Ответить
ArReal
1617353509
Сейчас на годик зайдут в Примьер Лигу - бабки растащат, а игроки будут жалобы строчить о невыплате зарплаты))
Ответить
serglider
1617357948
Классно придумано! Сосали дотации из области, нифига не заплатили футболистам, рассовав бабосы по своим карманам... Теперь "обнулились" и запустили мошенническую схему по новой... Браво! Остап Бендер курит в сторонке)))
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NewLife
1617361667
Опять аммиаком и карбамидом травить всех собираются.
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zigbert
1617367016
Восставший из пепла но без средств к существованию.
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portero
1617382465
Решили опять кому-то деньжат доверить попилить...
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