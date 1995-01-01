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    Власти Перми возродили «Амкар». Клуб вернет профессиональный статус в сезоне-2021/22

    Власти Перми зарегистрировали автономную некоммерческую организацию «Амкар-Пермь».

    «Амкар» намерен подать заявку на участие в первенстве ПФЛ сезона-2021/22 до 30 апреля. После этого клуб пройдет процедуру лицензирования, а власти Перми приступят к формированию состава команды.

    • Президентом клуба стал Валерий Чупраков, ранее занимавший эту должность.
    • «Амкар» выступал в РПЛ с 2004 по 2018 год, после чего прекратил существование.
    • РФС отозвал лицензию у клуба из-за отсутствия финансовых гарантий для участия в чемпионате.

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    Источник: официальный сайт «Амкара»

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии6
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      Рейтинг: +21509

      Боцман59rus 17 минут назад

      3,14зда бюджету)))

      0
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      Рейтинг: +1893

      Чермындыр 25 минут назад

      Опять кому то захотелось погреть ручонки на бюджетных средствах

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1111

      Spirit_78 39 минут назад

      Не проще ли было не убивать клуб?

      1
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      Рейтинг: +3239

      Из Твери Леха 41 минуту назад

      Мыли, моют и будут мыть.

      3
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      Рейтинг: +8003

      Вомбат 48 минут назад

      Правильно, Бомбардир. Хорошие новости тоже надо публиковать.

      0
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      Рейтинг: +2655

      Fusballer 53 минуты назад

      Шо, опять?!

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