«Я вернулся!» «Амкар» сравнил себя с Терминатором

«Амкар» отреагировал на новость о возрождении команды. Клуб вернет профессиональный статус в сезоне-2021/22.

«Я вернулся!» – объявил «Амкар» в твиттере, сравнив себя с Терминатором из одноименного фильма.

Президентом клуба стал Валерий Чупраков , ранее занимавший эту должность.

, ранее занимавший эту должность. «Амкар» выступал в РПЛ с 2004 по 2018 год, после чего прекратил существование.

РФС отозвал лицензию у клуба из-за отсутствия финансовых гарантий для участия в чемпионате.

Власти Перми возродили «Амкар». Клуб вернет профессиональный статус в сезоне-2021/22