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    «Я вернулся!» «Амкар» сравнил себя с Терминатором

    «Амкар» отреагировал на новость о возрождении команды. Клуб вернет профессиональный статус в сезоне-2021/22.

    «Я вернулся!» – объявил «Амкар» в твиттере, сравнив себя с Терминатором из одноименного фильма.

    • Президентом клуба стал Валерий Чупраков, ранее занимавший эту должность.
    • «Амкар» выступал в РПЛ с 2004 по 2018 год, после чего прекратил существование.
    • РФС отозвал лицензию у клуба из-за отсутствия финансовых гарантий для участия в чемпионате.

    Власти Перми возродили «Амкар». Клуб вернет профессиональный статус в сезоне-2021/22

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Амкара»

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +435

      DENZILLO-Спартак 22 минуты назад

      эх, бедолаги....вернулись они. Печальное зрелище....опять бабло будут на Вас отмывать-жалко верующих в команду болел...

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