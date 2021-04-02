«Я вернулся!» «Амкар» сравнил себя с Терминатором

«Амкар» отреагировал на новость о возрождении команды. Клуб вернет профессиональный статус в сезоне-2021/22.
«Я вернулся!» – объявил «Амкар» в твиттере, сравнив себя с Терминатором из одноименного фильма.
- Президентом клуба стал Валерий Чупраков, ранее занимавший эту должность.
- «Амкар» выступал в РПЛ с 2004 по 2018 год, после чего прекратил существование.
- РФС отозвал лицензию у клуба из-за отсутствия финансовых гарантий для участия в чемпионате.
Власти Перми возродили «Амкар». Клуб вернет профессиональный статус в сезоне-2021/22
Источник: твиттер «Амкара»