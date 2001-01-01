Алексей Попов: «В России много негатива к сборной. Связываю это с личностями главного тренера и капитана»

Ну наконец то!!! Хоть кто то из экспертов открыто выразился и раскритиковал чабана и сборную игрочишек и клиентов кентов агентов. А то все сопли жуют, особенно на срач тв. Молодец Алексей!!!
Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов высказался о результатах сборной России в последних матчах.
– Какие впечатления от выступления первой сборной – больше позитива или негатива?
– В России очень много негатива к сборной, но я связываю это с личностями главного тренера и капитана, которые очень много неправильных вещей делают. Хотя мы должны переживать за свою команду в любой ситуации. Но эти люди так позиционируют себя, в первую очередь главный тренер – надменность его, циничность.
Люди все это видят и не просто так высказываются. Я озвучиваю не только свою точку зрения. Да вы и сами все видите. Что касается игры, шесть очков – это хороший результат. Но в том и дело, что у команды Черчесова одна задача – получить результат, но нет задачи развиваться и играть в хороший современный футбол. В этом главная проблема.
Да, он бьется за результат, достигает какими-то своими средствами, физрук нормальный. Но где развитие игроков, где рост? Где Головин, играющий как в «Монако»? У нас Жирков выходит, ему уже почти 40 лет, бедный парень.
Он-то бы и рад, наверное, закончить с футболом, но не может не приезжать, потому что любит это дело и будет пыхтеть, пока ему позволяет здоровье. Но он уже не тот, у него нет движения. Техника есть, шикарные передачи, что как раз было нужно в игре со словаками. Только не в первые 30 минут, когда он на равных играл с «конями», которые только вышли на поле.
Ведь Жирков уже не «конь», ему не дали ничего сделать. Его было бы лучше выпустить за полчаса до конца, когда пошли навалы, навесы.
- Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022, уступив Словакии (1:2).
- Команда Станислава Черчесова пропустила во всех 3 матчах квалификации.
- В следующий раз сборная России соберется в преддверии Евро-2020.