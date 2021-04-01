Алексей Попов: «В России много негатива к сборной. Связываю это с личностями главного тренера и капитана»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов высказался о результатах сборной России в последних матчах.

– Какие впечатления от выступления первой сборной – больше позитива или негатива?

– В России очень много негатива к сборной, но я связываю это с личностями главного тренера и капитана, которые очень много неправильных вещей делают. Хотя мы должны переживать за свою команду в любой ситуации. Но эти люди так позиционируют себя, в первую очередь главный тренер – надменность его, циничность.

Люди все это видят и не просто так высказываются. Я озвучиваю не только свою точку зрения. Да вы и сами все видите. Что касается игры, шесть очков – это хороший результат. Но в том и дело, что у команды Черчесова одна задача – получить результат, но нет задачи развиваться и играть в хороший современный футбол. В этом главная проблема.

Да, он бьется за результат, достигает какими-то своими средствами, физрук нормальный. Но где развитие игроков, где рост? Где Головин, играющий как в «Монако»? У нас Жирков выходит, ему уже почти 40 лет, бедный парень.

Он-то бы и рад, наверное, закончить с футболом, но не может не приезжать, потому что любит это дело и будет пыхтеть, пока ему позволяет здоровье. Но он уже не тот, у него нет движения. Техника есть, шикарные передачи, что как раз было нужно в игре со словаками. Только не в первые 30 минут, когда он на равных играл с «конями», которые только вышли на поле.

Ведь Жирков уже не «конь», ему не дали ничего сделать. Его было бы лучше выпустить за полчаса до конца, когда пошли навалы, навесы.