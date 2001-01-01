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    Алексей Попов: «В России много негатива к сборной. Связываю это с личностями главного тренера и капитана»

    Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов высказался о результатах сборной России в последних матчах.

    – Какие впечатления от выступления первой сборной – больше позитива или негатива?

    – В России очень много негатива к сборной, но я связываю это с личностями главного тренера и капитана, которые очень много неправильных вещей делают. Хотя мы должны переживать за свою команду в любой ситуации. Но эти люди так позиционируют себя, в первую очередь главный тренер – надменность его, циничность.

    Люди все это видят и не просто так высказываются. Я озвучиваю не только свою точку зрения. Да вы и сами все видите. Что касается игры, шесть очков – это хороший результат. Но в том и дело, что у команды Черчесова одна задача – получить результат, но нет задачи развиваться и играть в хороший современный футбол. В этом главная проблема.

    Да, он бьется за результат, достигает какими-то своими средствами, физрук нормальный. Но где развитие игроков, где рост? Где Головин, играющий как в «Монако»? У нас Жирков выходит, ему уже почти 40 лет, бедный парень.

    Он-то бы и рад, наверное, закончить с футболом, но не может не приезжать, потому что любит это дело и будет пыхтеть, пока ему позволяет здоровье. Но он уже не тот, у него нет движения. Техника есть, шикарные передачи, что как раз было нужно в игре со словаками. Только не в первые 30 минут, когда он на равных играл с «конями», которые только вышли на поле.

    Ведь Жирков уже не «конь», ему не дали ничего сделать. Его было бы лучше выпустить за полчаса до конца, когда пошли навалы, навесы.

    • Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022, уступив Словакии (1:2).
    • Команда Станислава Черчесова пропустила во всех 3 матчах квалификации.
    • В следующий раз сборная России соберется в преддверии Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9285

      Hektor 84 21 минуту назад

      Ну наконец то!!! Хоть кто то из экспертов открыто выразился и раскритиковал чабана и сборную игрочишек и клиентов кентов агентов. А то все сопли жуют, особенно на срач тв. Молодец Алексей!!!

      0
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      Рейтинг: +601

      Урия Гип 2 1 час назад

      Переоценили Головина с Миранчуком. Пустые они.

      0
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      Рейтинг: +16588

      vladimir-7 1 час назад

      В целом А. Попов прав. Действительно многие болеют за сборную, но
      как только вспомнят про надменного и оплывшего жиром КАБАНА, то
      сразу пишут в сторону сборной, а на самом деле в сторону Черчесова
      разные плохие отзывы и комментарии с непременным желанием уйти
      ему из сборной и не мешать ей развиваться, а не жить одним днем.

      1
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      Рейтинг: +16588

      vladimir-7 > vladimir-7 1 час назад

      Что касается Дзюбы, то ему бы рот заклеить или не давать
      ничего комментировать, вот тогда он был бы не просто
      дерево, а как карельская ...

      1
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      Рейтинг: +1849

      Алехсбургер. 1 час назад

      Дважды предавший Амкар ,никчёмный вонючка будет обсуждать Жиркова..?
      Бомба.остановись.

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