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  • Алексей Попов: «В России много негатива к сборной. Связываю это с личностями главного тренера и капитана»

Алексей Попов: «В России много негатива к сборной. Связываю это с личностями главного тренера и капитана»

1 апреля 2021, 13:59
10

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов высказался о результатах сборной России в последних матчах.

– Какие впечатления от выступления первой сборной – больше позитива или негатива?

– В России очень много негатива к сборной, но я связываю это с личностями главного тренера и капитана, которые очень много неправильных вещей делают. Хотя мы должны переживать за свою команду в любой ситуации. Но эти люди так позиционируют себя, в первую очередь главный тренер – надменность его, циничность.

Люди все это видят и не просто так высказываются. Я озвучиваю не только свою точку зрения. Да вы и сами все видите. Что касается игры, шесть очков – это хороший результат. Но в том и дело, что у команды Черчесова одна задача – получить результат, но нет задачи развиваться и играть в хороший современный футбол. В этом главная проблема.

Да, он бьется за результат, достигает какими-то своими средствами, физрук нормальный. Но где развитие игроков, где рост? Где Головин, играющий как в «Монако»? У нас Жирков выходит, ему уже почти 40 лет, бедный парень.

Он-то бы и рад, наверное, закончить с футболом, но не может не приезжать, потому что любит это дело и будет пыхтеть, пока ему позволяет здоровье. Но он уже не тот, у него нет движения. Техника есть, шикарные передачи, что как раз было нужно в игре со словаками. Только не в первые 30 минут, когда он на равных играл с «конями», которые только вышли на поле.

Ведь Жирков уже не «конь», ему не дали ничего сделать. Его было бы лучше выпустить за полчаса до конца, когда пошли навалы, навесы.

  • Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022, уступив Словакии (1:2).
  • Команда Станислава Черчесова пропустила во всех 3 матчах квалификации.
  • В следующий раз сборная России соберется в преддверии Евро-2020.

Источник: «РБ-Спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Амкар-Пермь Россия Дзюба Артем Попов Алексей Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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Алехсбургер.
1617276368
Дважды предавший Амкар ,никчёмный вонючка будет обсуждать Жиркова..? Бомба.остановись.
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vladimir-7
1617277913
В целом А. Попов прав. Действительно многие болеют за сборную, но как только вспомнят про надменного и оплывшего жиром КАБАНА, то сразу пишут в сторону сборной, а на самом деле в сторону Черчесова разные плохие отзывы и комментарии с непременным желанием уйти ему из сборной и не мешать ей развиваться, а не жить одним днем.
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Урия Гип 2
1617278770
Переоценили Головина с Миранчуком. Пустые они.
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Hektor 84
1617281668
Ну наконец то!!! Хоть кто то из экспертов открыто выразился и раскритиковал чабана и сборную игрочишек и клиентов кентов агентов. А то все сопли жуют, особенно на срач тв. Молодец Алексей!!!
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Axe111
1617286533
Похоже он как бункерный...НА ВСЕГДА!!!!
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владимир миронов
1617287146
Я думаю, что Попов абсолютно прав, Черчесов себя полностью исчерпал. Я удивляюсь, что он еще снисходит до разговора с корреспондентами. И то обрывает, что ему некогда.
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PahaSpartak
1617303679
Ещё Уткин всех задолбал и Шыроков
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portero
1617382935
Попов прав, надо менять а не обнулять...
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