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    Урунов – лучший игрок «Уфы» в феврале-марте

    Полузащитник «Спартака» Остон Урунов, выступающий на правах аренды за «Уфу», признан лучшим футболистом башкирского клуба в феврале-марте по версии болельщиков.

    20-летний хавбек получил 45% голосов. Второе место занял нападающий Тимур Жамалетдинов, третьим стал вратарь Александр Беленов.

    • Урунов принадлежит «Спартаку» и должен туда вернуться летом, если уфимцы не выкупят футболиста.
    • Карьеру в России Урунов начал именно в «Уфе».
    • После возвращения в «Уфу» он отдал 1 ассист в 4 матчах.

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    Источник: твиттер «Уфы»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +84030

      zigbert 29 минут назад

      Всего один ассист и уже лучший. Не густо.

      1
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      Рейтинг: +26110

      VVM1964 40 минут назад

      Вот это и есть его уровень .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27346

      oyabun 59 минут назад

      Лучший за 1 ассист?

      1
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      Рейтинг: +2597

      AZ 1 час назад

      опять цену набивают однобровому

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