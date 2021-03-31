Урунов – лучший игрок «Уфы» в феврале-марте

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов, выступающий на правах аренды за «Уфу», признан лучшим футболистом башкирского клуба в феврале-марте по версии болельщиков.
20-летний хавбек получил 45% голосов. Второе место занял нападающий Тимур Жамалетдинов, третьим стал вратарь Александр Беленов.
- Урунов принадлежит «Спартаку» и должен туда вернуться летом, если уфимцы не выкупят футболиста.
- Карьеру в России Урунов начал именно в «Уфе».
- После возвращения в «Уфу» он отдал 1 ассист в 4 матчах.
Источник: твиттер «Уфы»