У Мостового за 20 минут матча в Словакии 5 потерь/неточных пасов и 3 фола

Обратную замену полузащитника сборной России Андрея Мостового в отборочном матче ЧМ-2022 против Словакии (1:2) можно объяснить цифрами. У зенитовца суммарно было пять неточных передач и потерь.

Также за отведенные Мостовому 20 минут он трижды сфолил. Кроме того, у него всего одно выигранное единоборство.

Мостовой вышел на замену на 46-й минуте и был заменeн на 65-й.

Вместо него на поле появился Александр Соболев .

. В следующий раз сборная России соберется в преддверии Евро-2020.

Черчесов – об обратной замене Мостового: «Надо было выпустить второго нападающего и сыграть 4-3-1-2»