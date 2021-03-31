У Мостового за 20 минут матча в Словакии 5 потерь/неточных пасов и 3 фола

Обратную замену полузащитника сборной России Андрея Мостового в отборочном матче ЧМ-2022 против Словакии (1:2) можно объяснить цифрами. У зенитовца суммарно было пять неточных передач и потерь.
Также за отведенные Мостовому 20 минут он трижды сфолил. Кроме того, у него всего одно выигранное единоборство.
- Мостовой вышел на замену на 46-й минуте и был заменeн на 65-й.
- Вместо него на поле появился Александр Соболев.
- В следующий раз сборная России соберется в преддверии Евро-2020.
Черчесов – об обратной замене Мостового: «Надо было выпустить второго нападающего и сыграть 4-3-1-2»
Источник: твиттер Александра Неценко