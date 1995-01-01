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    У Мостового за 20 минут матча в Словакии 5 потерь/неточных пасов и 3 фола

    Обратную замену полузащитника сборной России Андрея Мостового в отборочном матче ЧМ-2022 против Словакии (1:2) можно объяснить цифрами. У зенитовца суммарно было пять неточных передач и потерь.

    Также за отведенные Мостовому 20 минут он трижды сфолил. Кроме того, у него всего одно выигранное единоборство.

    • Мостовой вышел на замену на 46-й минуте и был заменeн на 65-й.
    • Вместо него на поле появился Александр Соболев.
    • В следующий раз сборная России соберется в преддверии Евро-2020.

    Черчесов – об обратной замене Мостового: «Надо было выпустить второго нападающего и сыграть 4-3-1-2»

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    Источник: твиттер Александра Неценко

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