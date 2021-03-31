Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Миранчук: «Мы могли добить Словакию, но пропустили такие обидные голы…»

Миранчук: «Мы могли добить Словакию, но пропустили такие обидные голы…»

31 марта 2021, 00:33
12

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал поражение в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией (1:2).

«Мы набрали такой хороший ход, выиграли две игры. Обидно, что не одержали третью победу. Хотелось сделать наглый ход и выиграть три матча на старте. Тем более команда Словакии была в таком состоянии, когда она не выиграла два матча.

Понятно, что они были настроены с двойной мотивацией. Но мы могли их добить. Будем стараться выиграть следующие матчи и набирать свои очки.

Соглашусь, что в первом тайме была сдержанная игра, действовали проще, не хотели ошибаться в простых ситуациях. Во втором тайме тренер выпустил меня на поле с задачей усилить игру впереди. Как мне показалось, почти сразу же забили гол, вдохновились. Затем пропустили обидный гол, а в концовке не дожали, хотя моменты были у нас.

Быстрый ответ словаков на наш гол? У нас было больше игроков в штрафной, но Мак как-то шел и шел и попал между ног. Он исполнил хорошо, но такие голы обидные. Это выбивает немного…».

  • Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.
  • Команда Станислава Черчесова пропустила во всех трех матчах квалификации.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Словакия Миранчук Алексей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Enter2006
1617140847
Наверное правильнее так: "Мы могли выиграть у Словакии, но весь первый тайм были как будто с похмелья и просрали драгоценное время в отборе на ЧМ" - видимо время не учит, сколько раз такое бывало уже..
Ответить
mutabor0992
1617141042
Алеша...Иди Итальянский учи.
Ответить
Красногорск_Фан
1617141350
Хоть болел за Алексея в Локомотиве, но в сборной в эти три игры не показал ничего. Да и в клубе в последнее время. Что дальше. ФНЛ? Банка регулярная? Надеюсь что игрок соберется. Переход в Аталанту считаю не верным решением. Мог бы регулярно играть. Хотел сказать лучше синица в руке, потом вспомнил еще одного героя с руками. Звезду ю-туба. Тьфу, блин. Зы- как к нападающему к рукастому больших вопросов не имею. К слову пришлось.
Ответить
Hektor 84
1617144528
Чем вы их могли добить? А ты выйдя на замену тормозил контр атаки сборной. Толку от тебя тоже 0!
Ответить
Дядя Серёжа
1617153373
А ещё наш парень мог Формулу 1 выиграть, если бы на первом круге не вылетел.. Абы...Кабы...
Ответить
general.lizyukov
1617172202
Добить - это когда уже побеждаешь. А вы даже сравнять не смогли, упыри.
Ответить
polt
1617174096
Что игра Жемалетдинова, что тебя выпустили на замену - результат нулевой, игры ни какой.
Ответить
NewLife
1617178838
Пошел за шерстью, а вернулся стриженный.
Ответить
Вомбат
1617190980
Да не могли вы их добить. Они просто играли в экономном режиме, потратив много сил в игре с Мальтой. Но когда потребовалось восстановить победный счет, они взвинтили темп и сразу же забили. Две минуты им понадобилось чтобы вскрыть оборону России -- это показатель. Ну а показатель тренерского гения Черчесова -- то, что победный гол соорудили Роберт Мак, проигравший конкуренцию в Зените Кузяеву и Томаш Губочан, проигравший конкуренцию в Зените Жиркову.
Ответить
serglider
1617226550
Смешно! Человек-невидимка на поле, употребляет в интервью слово "добить"))) Клоун, кого ты собрался добивать если твоей физики даже на один матч не хватает?
Ответить
Главные новости
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
2
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
6
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
2
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
9
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
6
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
13
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
133
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
1
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
4
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
1
Все новости
Все новости
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+