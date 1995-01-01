Миранчук: «Мы могли добить Словакию, но пропустили такие обидные голы…»

Чем вы их могли добить? А ты выйдя на замену тормозил контр атаки сборной. Толку от тебя тоже 0!
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал поражение в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией (1:2).
«Мы набрали такой хороший ход, выиграли две игры. Обидно, что не одержали третью победу. Хотелось сделать наглый ход и выиграть три матча на старте. Тем более команда Словакии была в таком состоянии, когда она не выиграла два матча.
Понятно, что они были настроены с двойной мотивацией. Но мы могли их добить. Будем стараться выиграть следующие матчи и набирать свои очки.
Соглашусь, что в первом тайме была сдержанная игра, действовали проще, не хотели ошибаться в простых ситуациях. Во втором тайме тренер выпустил меня на поле с задачей усилить игру впереди. Как мне показалось, почти сразу же забили гол, вдохновились. Затем пропустили обидный гол, а в концовке не дожали, хотя моменты были у нас.
Быстрый ответ словаков на наш гол? У нас было больше игроков в штрафной, но Мак как-то шел и шел и попал между ног. Он исполнил хорошо, но такие голы обидные. Это выбивает немного…
- Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.
- Команда Станислава Черчесова пропустила во всех трех матчах квалификации.