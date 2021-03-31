Миранчук: «Мы могли добить Словакию, но пропустили такие обидные голы…»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал поражение в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией (1:2).

«Мы набрали такой хороший ход, выиграли две игры. Обидно, что не одержали третью победу. Хотелось сделать наглый ход и выиграть три матча на старте. Тем более команда Словакии была в таком состоянии, когда она не выиграла два матча.

Понятно, что они были настроены с двойной мотивацией. Но мы могли их добить. Будем стараться выиграть следующие матчи и набирать свои очки.

Соглашусь, что в первом тайме была сдержанная игра, действовали проще, не хотели ошибаться в простых ситуациях. Во втором тайме тренер выпустил меня на поле с задачей усилить игру впереди. Как мне показалось, почти сразу же забили гол, вдохновились. Затем пропустили обидный гол, а в концовке не дожали, хотя моменты были у нас.

Быстрый ответ словаков на наш гол? У нас было больше игроков в штрафной, но Мак как-то шел и шел и попал между ног. Он исполнил хорошо, но такие голы обидные. Это выбивает немного…».