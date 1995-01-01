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    Миранчук: «Мы могли добить Словакию, но пропустили такие обидные голы…»

    Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал поражение в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией (1:2).

    «Мы набрали такой хороший ход, выиграли две игры. Обидно, что не одержали третью победу. Хотелось сделать наглый ход и выиграть три матча на старте. Тем более команда Словакии была в таком состоянии, когда она не выиграла два матча.

    Понятно, что они были настроены с двойной мотивацией. Но мы могли их добить. Будем стараться выиграть следующие матчи и набирать свои очки.

    Соглашусь, что в первом тайме была сдержанная игра, действовали проще, не хотели ошибаться в простых ситуациях. Во втором тайме тренер выпустил меня на поле с задачей усилить игру впереди. Как мне показалось, почти сразу же забили гол, вдохновились. Затем пропустили обидный гол, а в концовке не дожали, хотя моменты были у нас.

    Быстрый ответ словаков на наш гол? У нас было больше игроков в штрафной, но Мак как-то шел и шел и попал между ног. Он исполнил хорошо, но такие голы обидные. Это выбивает немного…

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9244

      Hektor 84 1 час назад

      Чем вы их могли добить? А ты выйдя на замену тормозил контр атаки сборной. Толку от тебя тоже 0!

      0
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      Рейтинг: +732

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Хоть болел за Алексея в Локомотиве, но в сборной в эти три игры не показал ничего. Да и в клубе в последнее время. Что дальше. ФНЛ? Банка регулярная? Надеюсь что игрок соберется. Переход в Аталанту считаю не верным решением. Мог бы регулярно играть. Хотел сказать лучше синица в руке, потом вспомнил еще одного героя с руками. Звезду ю-туба. Тьфу, блин. Зы- как к нападающему к рукастому больших вопросов не имею. К слову пришлось.

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      Рейтинг: +3498

      mutabor0992 2 часа назад

      Алеша...Иди Итальянский учи.

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      Рейтинг: +716

      Enter2006 2 часа назад

      Наверное правильнее так: "Мы могли выиграть у Словакии, но весь первый тайм были как будто с похмелья и просрали драгоценное время в отборе на ЧМ" - видимо время не учит, сколько раз такое бывало уже..

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