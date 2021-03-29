Агент Дриусси – о возвращении в «Ривер Плейт»: «Неправда. Он остается в «Зените»

Эрнан Берман, агент нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, опроверг информацию о возвращении своего клиента в «Ривер Плейт».
«Это неправда, что Дриусси вернется летом в «Ривер Плейт». Пока он остается в «Зените». На данный момент нам не поступало предложений по нему от других клубов», – цитирует Бермана Sport24.
- По информации El Intransigente, «Ривер Плейт» хочет купить Дриусси этим летом.
- В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
- Рыночная стоимость аргентинца – 10 миллионов евро.
Источник: Sport24