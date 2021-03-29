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    Агент Дриусси – о возвращении в «Ривер Плейт»: «Неправда. Он остается в «Зените»

    Эрнан Берман, агент нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, опроверг информацию о возвращении своего клиента в «Ривер Плейт».

    «Это неправда, что Дриусси вернется летом в «Ривер Плейт». Пока он остается в «Зените». На данный момент нам не поступало предложений по нему от других клубов», – цитирует Бермана Sport24.

    • По информации El Intransigente, «Ривер Плейт» хочет купить Дриусси этим летом.
    • В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
    • Рыночная стоимость аргентинца – 10 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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