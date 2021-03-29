Зайнутдинов досрочно вернется в расположение ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов не поможет сборной Казахстана в заключительном мартовском матче против Украины.

«Зайнутдинова однозначно не будет в матче с Украиной. Он улетает в Москву. То, что его подозревают в симуляции, обвиняют в отсутствии патриотизма, – это некорректно.

То, что мы не получили данные от медицинского штаба ЦСКА, – это вопрос к клубу, с нашей стороны мы все сделали. Еще после игры с «Зенитом» я переписывался с ним, и он сказал, что чувствует боли. Поэтому по прибытии в Казахстан Бахтиер прошел обследование.

Парень хотел играть – это однозначно. Мы могли поставить уколы, обезболить, но зная, что он не готов, мы решили его поберечь. Ребята отнеслись к этому с пониманием», – сказал главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов.

Казахстан сыграет с Украиной 31 марта.

Зайнутдинов из-за повреждения пропустил матч с Францией (0:2).

Зайнутдинов – об обвинениях в симуляции травмы: «Обидно, когда ставят под сомнение патриотизм»