Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Зайнутдинов досрочно вернется в расположение ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов не поможет сборной Казахстана в заключительном мартовском матче против Украины.

    «Зайнутдинова однозначно не будет в матче с Украиной. Он улетает в Москву. То, что его подозревают в симуляции, обвиняют в отсутствии патриотизма, – это некорректно.

    То, что мы не получили данные от медицинского штаба ЦСКА, – это вопрос к клубу, с нашей стороны мы все сделали. Еще после игры с «Зенитом» я переписывался с ним, и он сказал, что чувствует боли. Поэтому по прибытии в Казахстан Бахтиер прошел обследование.

    Парень хотел играть – это однозначно. Мы могли поставить уколы, обезболить, но зная, что он не готов, мы решили его поберечь. Ребята отнеслись к этому с пониманием», – сказал главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов.

    • Казахстан сыграет с Украиной 31 марта.
    • Зайнутдинов из-за повреждения пропустил матч с Францией (0:2).

    Зайнутдинов – об обвинениях в симуляции травмы: «Обидно, когда ставят под сомнение патриотизм»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Vesti.kz

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83996
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru