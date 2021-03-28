Зайнутдинов – об обвинениях в симуляции травмы: «Обидно, когда ставят под сомнение патриотизм»

Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов ответил на обвинения болельщиков в соцсетях, посчитавших, что футболист симулировал травму, чтобы не сыграть в отборочном матче ЧМ-2022 с Францией (0:2).

Также сообщалось, что Зайнутдинов подвергся давлению со стороны чиновника Казахстанской федерации футбола. Футболиста заставляли играть, несмотря на повреждение.

Полузащитник в ответ на обвинения опубликовал в инстаграме фото заключения МРТ. У хавбека было вявлено повреждение внутренней замыкательной и короткой приводящей мышц.

«Обидно, когда ставят под сомнение патриотизм. Я всегда еду в сборную с большим желанием! Всевышний все расставит на места», – написал Зайнутдинов в инстаграме.