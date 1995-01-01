В Казахстане сообщили о давлении на Зайнутдинова со стороны КФФ. Его заставляли играть с Францией, несмотря на травму

Срочно звоните во ВГИК)
Полузащитник сборной Казахстана и ЦСКА Бактиер Зайнутдинов подвергся давлению со стороны чиновника Казахстанской федерации футбола. Футболиста заставляли играть, несмотря на повреждение.
«По моей информации, вчера ночью на полузащитника сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова оказывал давление один подвыпивший чиновник из КФФ.
Инцидент произошел в отеле «Рэддисон» этой ночью. Высокопоставленный чиновник из федерации, изрядно подвыпив, вспомнил свое «ментовское» прошлое и решил наехать на Зайнутдинова. Батека был обвинен в том, что симулирует травму. И чиновник пригрозил ему неприятностями, если он не выйдет на поле против Франции. Мол, хоть на уколах выходи, но чтоб на поле был», – написал Айдын Кожахмет.
- Телеграм-канал «Тень отца Гурмана» написал, что Кожахмет имеет в виду Азамата Айтхожина, генерального секретаря КФФ.
- Матч Казахстан – Франция начнется в 16:00 по Москве.
- Зайнутдинов с отрывом самый дорогой игрок сборной (3,5 миллиона евро).
Казахстанский журналист-инсайдер. Аудитория - более 3,1 тысячи подписчиков.