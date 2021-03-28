В Казахстане сообщили о давлении на Зайнутдинова со стороны КФФ. Его заставляли играть с Францией, несмотря на травму

Полузащитник сборной Казахстана и ЦСКА Бактиер Зайнутдинов подвергся давлению со стороны чиновника Казахстанской федерации футбола. Футболиста заставляли играть, несмотря на повреждение.

«По моей информации, вчера ночью на полузащитника сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова оказывал давление один подвыпивший чиновник из КФФ.

Инцидент произошел в отеле «Рэддисон» этой ночью. Высокопоставленный чиновник из федерации, изрядно подвыпив, вспомнил свое «ментовское» прошлое и решил наехать на Зайнутдинова. Батека был обвинен в том, что симулирует травму. И чиновник пригрозил ему неприятностями, если он не выйдет на поле против Франции. Мол, хоть на уколах выходи, но чтоб на поле был», – написал Айдын Кожахмет.