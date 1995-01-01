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    В Казахстане сообщили о давлении на Зайнутдинова со стороны КФФ. Его заставляли играть с Францией, несмотря на травму

    Полузащитник сборной Казахстана и ЦСКА Бактиер Зайнутдинов подвергся давлению со стороны чиновника Казахстанской федерации футбола. Футболиста заставляли играть, несмотря на повреждение.

    «По моей информации, вчера ночью на полузащитника сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова оказывал давление один подвыпивший чиновник из КФФ.

    Инцидент произошел в отеле «Рэддисон» этой ночью. Высокопоставленный чиновник из федерации, изрядно подвыпив, вспомнил свое «ментовское» прошлое и решил наехать на Зайнутдинова. Батека был обвинен в том, что симулирует травму. И чиновник пригрозил ему неприятностями, если он не выйдет на поле против Франции. Мол, хоть на уколах выходи, но чтоб на поле был», – написал Айдын Кожахмет.

    • Телеграм-канал «Тень отца Гурмана» написал, что Кожахмет имеет в виду Азамата Айтхожина, генерального секретаря КФФ.
    • Матч Казахстан – Франция начнется в 16:00 по Москве.
    • Зайнутдинов с отрывом самый дорогой игрок сборной (3,5 миллиона евро).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета

    Казахстанский журналист-инсайдер. Аудитория - более 3,1 тысячи подписчиков.

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