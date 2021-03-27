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  • Джикия: «Хорватия – фаворит нашей группы. И то, что она проиграла словенцам, нам на руку»

Джикия: «Хорватия – фаворит нашей группы. И то, что она проиграла словенцам, нам на руку»

27 марта 2021, 14:25
6

Защитник сборной России Георгий Джикия ответил на вопросы о старте национальной команды в отборе ЧМ-2022.

– Мальту сборная России обыграла, но со скрипом. Как сами оцените игру нашей команды на острове?

– Самое главное, что победили после длительной безвыигрышной серии и начали новый турнир с трех очков. Если посмотреть на результаты других отборочных матчей, то видно, как и другие команды уровнем ниже цепляются, борются.

А вот качество игры, согласен, в следующих играх нам надо улучшать. Конечно, есть на что обратить внимание, чем и занимаемся. Нужно сделать работу над ошибками и показать ее результаты со Словенией и Словакией.

– Словенцы обыграли Хорватию, действующего вице-чемпиона мира. В плане стратегии отборочного турнира для сборной России это хорошо или плохо?

– Мы должны отталкиваться прежде всего от своей игры и результатов. Но Хорватия – фаворит нашей группы. И то, что она проиграла, – не буду скрывать, нам на руку.

– А есть желание взять реванш за одно из самых громких и болезненных поражений в истории сборной России – в стыковом матче от словенцев в Мариборе, когда мы сенсационно лишились поездки на ЧМ-2010?

– Конечно, знаю, что такая история была, но она произошла уже давно. Даже не помню, где я смотрел тот матч. Марибор давно позади.

– С единственным человеком в нынешней сборной, который в нем участвовал, Юрием Жирковым, об этом не вспоминали?

– Нет. Эту тему пока в сборной вообще никто не поднимал. Она закрыта.

  • Россия обыграла Мальту со счетом 3:1.
  • Со Словенией сборная встретится сегодня, начало – в 17:00 мск.

Джикия – об отказе «Зениту»: «Рад, что не ушел из «Спартака». Никаких колебаний не было»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия Джикия Георгий
Комментарии (6)
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житель СПб
1616847111
Главное - чтобы Джикия не играл. Тогда будут шансы.
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faten
1616849944
Пиар толстожопика во всей красе думается сегодня привезет))
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mutabor0992
1616850485
Что там на руку???Уж про руку лучше бы промолчал!
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serglider
1616864273
К чему эти разговоры? Россияне с топ-сборными, при чабане, играть на равных не могут! Минус пять-шесть очков в играх с Хорватией и остаемся дома сопеть в тряпочку.
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