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    Джикия: «Хорватия – фаворит нашей группы. И то, что она проиграла словенцам, нам на руку»

    Защитник сборной России Георгий Джикия ответил на вопросы о старте национальной команды в отборе ЧМ-2022.

    – Мальту сборная России обыграла, но со скрипом. Как сами оцените игру нашей команды на острове?

    – Самое главное, что победили после длительной безвыигрышной серии и начали новый турнир с трех очков. Если посмотреть на результаты других отборочных матчей, то видно, как и другие команды уровнем ниже цепляются, борются.

    А вот качество игры, согласен, в следующих играх нам надо улучшать. Конечно, есть на что обратить внимание, чем и занимаемся. Нужно сделать работу над ошибками и показать ее результаты со Словенией и Словакией.

    – Словенцы обыграли Хорватию, действующего вице-чемпиона мира. В плане стратегии отборочного турнира для сборной России это хорошо или плохо?

    – Мы должны отталкиваться прежде всего от своей игры и результатов. Но Хорватия – фаворит нашей группы. И то, что она проиграла, – не буду скрывать, нам на руку.

    – А есть желание взять реванш за одно из самых громких и болезненных поражений в истории сборной России – в стыковом матче от словенцев в Мариборе, когда мы сенсационно лишились поездки на ЧМ-2010?

    – Конечно, знаю, что такая история была, но она произошла уже давно. Даже не помню, где я смотрел тот матч. Марибор давно позади.

    – С единственным человеком в нынешней сборной, который в нем участвовал, Юрием Жирковым, об этом не вспоминали?

    – Нет. Эту тему пока в сборной вообще никто не поднимал. Она закрыта.

    • Россия обыграла Мальту со счетом 3:1.
    • Со Словенией сборная встретится сегодня, начало – в 17:00 мск.

    Джикия – об отказе «Зениту»: «Рад, что не ушел из «Спартака». Никаких колебаний не было»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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