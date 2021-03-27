Джикия – об отказе «Зениту»: «Рад, что не ушел из «Спартака». Никаких колебаний не было»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия дал понять, что не жалеет об отклонении предложения «Зенита» несколько лет назад.

– Рады ли, что в свое время не поддались соблазну перейти из «Спартака» в «Зенит» на гораздо большую зарплату? И, если честно, сколько в Санкт-Петербурге предлагали?

– Суммы, понятное дело, озвучивать не буду. Но такое предложение было. После нашего чемпионского сезона, когда была возможность меня выкупить за фиксированную сумму. Рад, что не ушел и остался в «Спартаке». Никаких колебаний не было.

– Это предложение действительно было в несколько раз больше вашей тогдашней зарплаты в «Спартаке»?

– По сравнению с моим первым спартаковским контрактом – да.