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  • Джикия – об отказе «Зениту»: «Рад, что не ушел из «Спартака». Никаких колебаний не было»

Джикия – об отказе «Зениту»: «Рад, что не ушел из «Спартака». Никаких колебаний не было»

27 марта 2021, 11:34
12

Капитан «Спартака» Георгий Джикия дал понять, что не жалеет об отклонении предложения «Зенита» несколько лет назад.

– Рады ли, что в свое время не поддались соблазну перейти из «Спартака» в «Зенит» на гораздо большую зарплату? И, если честно, сколько в Санкт-Петербурге предлагали?

– Суммы, понятное дело, озвучивать не буду. Но такое предложение было. После нашего чемпионского сезона, когда была возможность меня выкупить за фиксированную сумму. Рад, что не ушел и остался в «Спартаке». Никаких колебаний не было.

– Это предложение действительно было в несколько раз больше вашей тогдашней зарплаты в «Спартаке»?

– По сравнению с моим первым спартаковским контрактом – да.

  • «Спартак» становился чемпионом в 2017 году.
  • Рыночная стоимость Джикии – 9,5 миллиона евро.
  • В текущем сезоне в его активе два ассиста в 24 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Джикия Георгий
Комментарии (12)
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ilichkadr
1616835611
Рыночная стоимость Джикии – 9,5 миллиона евро !? Ну и где покупатели!? P.S. Очень большие сомнения в том, что предложение от Зенита имело место быть. Очередной фейк от «Спорт-Экспресс».
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вальтер79
1616838625
печалька такого привозчика Зенит упустил))))))
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ySS
1616839630
Спасибо, Георгий!
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житель СПб
1616847318
Я тоже очень рад, что его нет в Зените. Амбиций много - а дела совсем мало. И еще: если бы было предложение - то, чтобы поднять свою стоимость. он и его агент эту информацию бы раскрутили по СМИ. Так всегда делается. Но об этом не было ни звука. Вывод? Утка.
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Вомбат
1616856848
Утка, скорее всего. Источники в Зените не подтверждают эту историю. Ну и насчет суммы контракта -- слова "в разы больше" ничего, кроме смеха не вызывают. Он что Ван-Дейк? Неплохой защитник, но не более того. Его главное достоинство -- расположение Черчесова.
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alp
1616872508
щитаю, что истеричкам в Зените не место... все остались счастливыми, и слава Богу
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zigbert
1616923148
Большие деньги могут только навредить твоей карьере.
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Санчес65
1616923961
Да, быть петушарой, это зашквар...
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9зверь9
1617007141
а шлюба из-за 100к разницы соскочил...
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