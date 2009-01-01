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    Джикия – об отказе «Зениту»: «Рад, что не ушел из «Спартака». Никаких колебаний не было»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия дал понять, что не жалеет об отклонении предложения «Зенита» несколько лет назад.

    – Рады ли, что в свое время не поддались соблазну перейти из «Спартака» в «Зенит» на гораздо большую зарплату? И, если честно, сколько в Санкт-Петербурге предлагали?

    – Суммы, понятное дело, озвучивать не буду. Но такое предложение было. После нашего чемпионского сезона, когда была возможность меня выкупить за фиксированную сумму. Рад, что не ушел и остался в «Спартаке». Никаких колебаний не было.

    – Это предложение действительно было в несколько раз больше вашей тогдашней зарплаты в «Спартаке»?

    – По сравнению с моим первым спартаковским контрактом – да.

    • «Спартак» становился чемпионом в 2017 году.
    • Рыночная стоимость Джикии – 9,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне в его активе два ассиста в 24 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1834

      ySS 1 час назад

      Спасибо, Георгий!

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      Рейтинг: +20

      вальтер79 2 часа назад

      печалька такого привозчика Зенит упустил))))))

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      Рейтинг: +10298

      ilichkadr 2 часа назад

      Рыночная стоимость Джикии – 9,5 миллиона евро !?
      Ну и где покупатели!?
      P.S. Очень большие сомнения в том, что предложение от Зенита имело место быть. Очередной фейк от «Спорт-Экспресс».

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      Рейтинг: +14675

      alarm > ilichkadr 2 часа назад

      ну почему фэйк, если это его интервью - газета тут не при делах. достаточно нажать источник и прочитать. а вот сколько он правды он сказал - тот ещё вопрос.

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      Рейтинг: +10298

      ilichkadr > alarm 1 час назад

      " а вот сколько он правды он сказал - тот ещё вопрос."
      Именно так. Никто не подтверждает сказанное, в т.ч. и его агент. Уж кто кто, а агент бы уцепился за бабло, "в несколько раз больше тогдашней зарплаты в «Спартаке»" мёртвой хваткой.
      P.S. Я к тому, что «Спорт-Экспресс» базар не фильтрует, не перепроверяет, лепит горбатого и всего делов. Главное прокукарекать, а дальше хоть не расцветай. Про бомбардир вообще молчу........

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      Рейтинг: +14675

      alarm 2 часа назад

      в последней игре зенит из-под него 2 гола из 3х забил. хороший защитник. мне нравится, что он выбрал спартак))

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