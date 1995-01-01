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    Корниленко: «Рассчитываю 8 мая сыграть за «Крылья Советов»

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко назвал дату своего предполагаемого возвращения на поле.

    «С «Аланией» точно не сыграю. Много работы и текущих вопросов – сейчас занимаюсь продлением контрактов с молодыми игроками основного состава.

    Стараюсь принимать участие во всех тренировках, понемногу набираю форму. Как и планировали, сыграю в одном из майских матчей – рассчитываю на 8 мая», – сказал Корниленко.

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    Источник: «Чемпионат»

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