Корниленко: «Рассчитываю 8 мая сыграть за «Крылья Советов»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко назвал дату своего предполагаемого возвращения на поле.
«С «Аланией» точно не сыграю. Много работы и текущих вопросов – сейчас занимаюсь продлением контрактов с молодыми игроками основного состава.
Стараюсь принимать участие во всех тренировках, понемногу набираю форму. Как и планировали, сыграю в одном из майских матчей – рассчитываю на 8 мая», – сказал Корниленко.
- Белорус завершил карьеру в 2019 году и возобновил ее в феврале, чтобы провести прощальный матч.
- Бывшего форварда заявили под 12-м номером, который в самарской команде закреплен за болельщиками.
- 8 мая «Крылья» сыграют дома с «Краснодаром-2».
Источник: «Чемпионат»