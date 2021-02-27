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    «Крылья Советов» с юмором объявили о подписании контракта с Корниленко

    Сергей Корниленко, завершивший карьеру в июле 2019 года, заключил контракт с «Крыльями Советов», чтобы провести прощальный матч.

    Бывшего форварда заявили под 12-м номером, который в самарской команде закреплен за болельщиками.

    Пресс-служба клуба объявила о подписании соглашения с юмором, написав в твиттере: «Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко подписал последнего новичка нашей команды в это трансферное окно. Им стал известный белорусский форвард, ранее уже выступавший за наш клуб».

    • Корниленко выступал за «Крылья» с 2011 по 2019 год.
    • В его активе 205 матчей, 56 голов и 19 результативных передач.
    • После завершения карьеры нападающий вошел в тренерский штаб самарцев, а спустя год стал спортивным директором клуба.

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    Источник: Официальный твиттер «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1416

      Sviro 1 час назад

      С юмором отлично, давайте с игрой не подведите!!

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