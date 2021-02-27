«Крылья Советов» с юмором объявили о подписании контракта с Корниленко

Сергей Корниленко, завершивший карьеру в июле 2019 года, заключил контракт с «Крыльями Советов», чтобы провести прощальный матч.

Бывшего форварда заявили под 12-м номером, который в самарской команде закреплен за болельщиками.

Пресс-служба клуба объявила о подписании соглашения с юмором, написав в твиттере: «Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко подписал последнего новичка нашей команды в это трансферное окно. Им стал известный белорусский форвард, ранее уже выступавший за наш клуб».

Корниленко выступал за «Крылья» с 2011 по 2019 год.

В его активе 205 матчей, 56 голов и 19 результативных передач.

После завершения карьеры нападающий вошел в тренерский штаб самарцев, а спустя год стал спортивным директором клуба.