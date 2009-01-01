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    Отбор ЧМ-2022. Германия крупно обыграла Исландию, Армения вырвала победу над Лихтенштейном, Румыния – над Северной Македонией

    Завершились три матча первого тура отбора к ЧМ-2022 в группе J.

    Германия дома разгромила Исландию со счетом 3:0.

    Армения благодаря автоголу минимально обыграла Лихтенштейн.

    Румыния на своем поле одолела Северную Македонию, забив победный мяч на 86-й минуте.

    Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа J

    Германия – Исландия – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Горецка, 3; 2:0 – Хаверц, 7; 3:0 – Гюндоган, 56.

    Лихтенштейн – Армения – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Фроммельт (в свои ворота), 84.

    Румыния – Северная Македония – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Тэнасе, 28; 2:0 – Михаила, 50; 2:1 – Адеми, 82; 2:2 – Трайковски, 83; 3:2 – Хаджи, 86.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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