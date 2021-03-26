Отбор ЧМ-2022. Германия крупно обыграла Исландию, Армения вырвала победу над Лихтенштейном, Румыния – над Северной Македонией

Завершились три матча первого тура отбора к ЧМ-2022 в группе J.
Германия дома разгромила Исландию со счетом 3:0.
Армения благодаря автоголу минимально обыграла Лихтенштейн.
Румыния на своем поле одолела Северную Македонию, забив победный мяч на 86-й минуте.
Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа J
Германия – Исландия – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Горецка, 3; 2:0 – Хаверц, 7; 3:0 – Гюндоган, 56.
Лихтенштейн – Армения – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Фроммельт (в свои ворота), 84.
Румыния – Северная Македония – 3:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Тэнасе, 28; 2:0 – Михаила, 50; 2:1 – Адеми, 82; 2:2 – Трайковски, 83; 3:2 – Хаджи, 86.
Источник: «Бомбардир»